台積電在美設廠，不過台積電創辦人張忠謀今天強調，台日韓的優勢在製造，曾有人說過，設備若半夜一點故障，在美國要隔天早上8點才有人來修，但在台灣半夜兩點就修好了。美國晶片法案和政策是想讓中國晶片發展腳步緩下來，這點他支持，但若與台灣相比，中國晶片落後台灣有5至6年的差距。

張忠謀今天與《晶片戰爭》作者克里斯‧米勒進行世紀對談，克里斯提到，所有國家都要買晶片，但晶片製造集中在某些國家，關鍵就在於產業政策與商業模式。其他企業恐怕斥資很多錢也無法讓技術到位，全球分工是必然的趨勢。

對此，張忠謀表示，這就是他要提出異議的地方，這幾個國家就是因為有競爭優勢才會讓製造集中，美國在fabless擁有優勢，台灣和南韓、日本則是在製造方面具有優勢，最重要的 原因就在於人和工作文化。

他說，晶片業24小時機台都不能停，否則成本很高，曾經有人說過，如果機台設備半夜一點發生故障，在美國要隔天早上8點才會有人來修，但如果發生在台灣，半夜兩點就修好了，工程師半夜接到電話被吵醒就會出門，這就是工作文化。

對於大陸近年大力推動發展半導體產業，美國也陸續祭出晶片法案及各種相關政策，張忠謀指出，美國的用意大陸國際航班回暖 2月客運運力年增1至4倍要讓中國晶片的發展腳步緩下來，他對這點沒有什麼意見，「甚至可以說我支持這樣的方向。」

他看過中國最先進的晶片，也了解他們在製造這些晶片時遇到的困難，而這些產品都是台積電6年前就已經可以製造出來的晶片，因此他認為，在製造技術方面，中國起碼落後台灣5至6年。

至於英特跨足晶圓代工，能否藉著擴大投資滿足美國晶片需求？張忠謀引述輝達執行長黃仁勳的說法指出，台積電已學會和400位供應鏈夥伴合作，猶如一起在舞池裡跳舞；但英特爾從頭到尾都是一個人在舞池獨舞，「我認同他的說法」。