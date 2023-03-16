台南市長黃偉哲（右二）今天偕同台南市文化局代理局長陳修程、國民黨台南市議員尤榮智等人宣傳。（張毓翎攝）

今年柚花藝術節延續歷年活動的精神，以「柚花」為核心，更串聯在地不同單位參與。（張毓翎攝）

台南麻豆、下營等地為文旦產地，每年3月開花季節，市府辦理的「柚花藝術節」活動，今年於18、19日在麻豆柚花巷舉行，26日還特別加碼下營場，地點選在獲獎無數的諺仔文旦園舉辦音樂會，讓大家可在充滿香氣的柚花樂園賞花、逛市集、看表演和野餐。

今年柚花藝術節延續歷年活動的精神，以「柚花」為核心，並串聯在地不同單位參與，麻豆場位於磚井社區的柚花巷，附近家家戶戶幾乎均有種植柚樹，行之有年的柚花藝術節，也成磚井社區特有的年度饗宴。

文化局表示，今年柚花藝術節以「散步柚樂園」為主題規畫系列活動，分別為「柚花園野餐」、「柚樂音樂會」、「柚樂園市集」、「柚柚塗壓牆」、「來聽故事YO」等精彩活動，集結麻豆農會、下營農會、麻豆樂齡、麻豆商圈、在地柚農、曾文社區大學、磚井社區發展協會、安業國小等機關團體在周遭設攤。

台南市長黃偉哲今天偕同台南市文化局代理局長陳修程、國民黨台南市議員尤榮智、麻豆區農會總幹事孫慈敏及在地柚農們宣傳柚花藝術節；黃偉哲說，今年活動延伸到下營區，有音樂會、親子DIY及設置柚花打卡區，千萬不能錯過。