73歲香港名導徐克曾經執導《西遊降魔篇》、《龍門飛甲》、《狄仁傑》等系列等經典電影，獲得過金像獎、金雞獎以及金馬獎的最佳導演。近日，徐克又被拍到與小30歲的助理女友路邊牽手，女方穿著寬鬆，疑似有了身孕，消息傳出網友紛紛感嘆徐克前段18年婚姻，倆人都是頂客族，如今前妻施南生被離婚，卻膝下無子，令人唏噓。

徐克與小30歲的助理女友常常被拍到在大街上十指緊扣散步，他們已經交往多年。近日，倆人外出時又被媒體捕捉，不過這次卻驚見助理女友穿著寬鬆，腹部微微隆起，外界推測助理女有可能懷孕。

事實上，他與知名製作人施南生結婚18年，但一直當頂客族不生，倆人結婚期間，被譽為香港電影圈最佳拍檔，幾十年來徐克的電影都由施南生擔任製片人或監製，他的電影事業離不開施南生，無論是早年的新藝城還是後來的電影工作室，真正在幕後操持的都是施南生。

如今，爆出徐克的助理女友懷孕，網友們紛紛感嘆，「分分合合不很正常嘛，無損他們各自的光芒。」、「有時候就算生了也未必圓滿。當事人自己無悔於自己的選擇，活出自我更重要」、「施南生氣質真的好、也許關於丁克，施南生自己是不後悔的呢，她能力出眾，又不依附於徐克，離不離婚也許並不影響太多」、「想當頂客族又反悔」