國內疫情連6周下降，中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內上週(3/10-3/16)平均每日新增8,959例COVID-19確定病例，其中為8,804例本土個案及155例境外移入；另上週平均每日新增研判41例死亡。較前一週均呈下降趨勢。其中單日新增數已連續8天低於萬例。此外，另新增檢出65例Omicron亞型變異株確定病例，分別為39例本土個案及26例境外移入。

指揮中心發言人羅一鈞表示，上周共新增811例中重症、284例死亡個案。死亡病例中有95％具慢性病史、66％未打滿3劑疫苗，另有92％為60歲以上，呼籲尚未接種疫苗的民眾，踴躍施打疫苗以提升保護力。

指揮中心表示，各縣市上週本土病例平均每日新增為：新北市(1,703例)，臺中市(1,072例)，高雄市(1,046例)，桃園市(953例)，臺北市(794例)，臺南市(749例)，彰化縣(359例)，新竹縣(266例)，屏東縣(241例)，苗栗縣(227例)，新竹市(227例)，宜蘭縣(194例)，雲林縣(181例)，基隆市(164例)，南投縣(148例)，嘉義縣(140例)，花蓮縣(123例)，嘉義市(98例)，臺東縣(63例)，金門縣(35例)，澎湖縣(20例)，連江縣(1例)。另上週死亡個案中，95%具慢性病史、66%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。自2020年起國內COVID-19累計10,206,482例確診、18,656例死亡。

指揮中心指出，上週檢出之Omicron亞型變異株中，39例本土個案為30例BA.2.75、4例BQ.1、3例XBB(含2例XBB.1.5)、2例BA.5；26例境外移入為13例XBB(含7例XBB.1.5)、8例BA.2.75、3例BA.5、1例BQ.1、1例BA.2。目前本土主流病毒株仍為BA.2.75，其餘為BQ.1、XBB及BA.5。WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，須持續密切關注，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，且BA.5次世代疫苗對變異株具保護力，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

羅一鈞說明，XBB.1.5是Omicron BA.2的子代重組變異株，目前全球佔比已達32％，為主流病毒株，傳染性較高，但疾病嚴重度與致死率與其他Omicron變異株相同，沒有更高。不過XBB.1.5具有較優勢的免疫逃脫能力，可能會有較高的重複感染機率。

羅一鈞呼籲，美國CDC最新研究指出，接種BA.5次世代疫苗追加劑在三個月內可提高XBB、XBB.1.5病毒保護力達5成，並大幅降低新冠重症、住院與死亡風險，呼籲國人踴躍接種。

指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數持續下降，中重症數及死亡數緩降，呼籲長者等重症高風險族群接種次世代疫苗和完成基礎劑與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。