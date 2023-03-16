大安區農會16日假飛天豬餐館舉行蒜味鹹豬肉新品發表會，又香又辣的蒜味帶出豬肉的甜味，可說是絕配。(大安區農會提供)

大安區農會16日假飛天豬餐館舉行蒜味鹹豬肉新品發表會，又香又辣的蒜味帶出豬肉的甜味，可說是絕配。(大安區農會提供)

「鹹豬肉」是台灣人日常配菜之一，肥瘦適中的五花肉，或煎或烤的方式，烹調得酥酥焦香的，就是一道超級下飯的古早味美食！大安區農會16日假飛天豬餐館舉行蒜味鹹豬肉新品發表會；秘書邵格盛指出，大安區農會推出蒜味鹹豬肉，又香又辣的蒜味帶出豬肉的甜味，可說是絕配。

邵格盛指出，蒜味鹹豬肉的蒜頭是採用台灣雲林蒜頭，台灣雲林蒜頭是世界有名的優質好蒜，其辛香嗆辣的味道連日本人都讚嘆。蒜頭除是每個家庭必備的烹調佐料外，多吃蒜頭還可以散寒暖胃；最近天氣多變不穩定，品嚐美味的蒜味鹹豬肉，又香又辣，且方便料理，是家裡冰箱必備的食材。

邵格盛指出，蒜味鹹豬肉的豬肉是來自大安區肉品市場從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻放入2℃冷藏降溫，並於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，全程低溫控制保持最佳鮮度，且取得工廠ISO22000及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，期許消費者享用美味時，還能享受到安全性。

大安農會表示，「安心呷．農為您，共好和公益」，是大安農會的核心價值，透過「3安、4不、1堅持」的原則，「3安」：食材安心、製程安全、新鮮美味讓您安心食用;「4不」：不添加防腐劑、不使用澱粉、不加色素、不使用人工腸衣;「1堅持」：堅持使用國產新鮮食材，接下來也將持續推出不同商品，供消費者選擇。

邵格盛強調，蒜味鹹豬肉新品上市優惠，3／16到3／25至現場購買蒜味鹹豬肉2包，贈送馬告香腸1包（數量有限 送完為止）。欲購買產品請撥打：04-26712229分機42；欲知更多詳情或最新消息請洽臉書：飛天豬．安農。