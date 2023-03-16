立法院交通委員會、交通部長王國材（中）到新竹市慈雲路埔頂二路口進行交通考察。（王惠慧攝）

竹科從業人口達17.5萬人，塞車問題成為市民心中之痛，立委邱顯智、鄭正鈐與交通部長王國材16日到竹市進行考察。市府交通處也提出慈雲路廊道路交通安全改善、高速公路智慧交控、新竹運輸走廊交通安全改善、縣市先導公車、大眾運輸月票及校園周邊行車安全道路改善等6大計畫，盼爭取交通部支持。

今立院交通委員會赴竹市考察交通，新竹市長高虹安也出席現勘，並請祕書長張治祥、交通處長倪茂榮、教育處長童鳳嬌負責簡報。

市府交通處指出，慈雲路與埔頂路、埔頂二路、迴轉道、光復路等4路口，目前面臨車流量大、動線複雜、行人通行困難等交通紓解較差之因素，會盡快研擬最佳改善方案，充分準備提案計畫爭取中央補助，共同紓解竹市交通的疑難雜症。

交通部長王國材建議，用區域性交通改善慈雲路，由於慈雲路位於光復路、公道五路、科學園區及兩所大學之間範圍廣大，適用區域性交通整體改善。除了道路工程改善外，也可運用智慧交控運輸來改善。長遠來看，近期五楊交流道延伸到頭份，有助於新竹的交流道更為清爽。

王國材也指出，新竹市府推動新竹輕軌計畫，從火車路到兩所大學及科學園區，利用大眾運輸舒緩交通擁塞，未來也是重要的交通運輸，交通部也會給予支持。

交通處指出，慈雲路雖有雙向6車道，但每日上午尖峰湧入慈雲路的車流量將近5000輛，除道路已無法容納龐大交通量之外，公車停靠與物流車臨停裝卸貨常造成車流回堵，加上車流量大、路口過大等問題，行人安全設施亟待改善。

交通處也指出，光復路一段（慈雲路以東）為較窄路段，不僅車流量大，行人與車爭道也險象環生，且部分路口無左轉車道規畫，影響車流紓解效率，市府也將爭取營建署補助，增設標線人行道、轉角行人庇護空間、行穿線遠離路口、檢討車道配置、增設左轉專用道等。

另，高速公路下平面道路周遭智慧交控計畫，交通處指出，國道一號新竹地區3處交流道上下午尖峰長期壅塞，造成高速公路回堵，市府提出新竹縣市高速公路協控計畫，並於新竹縣市整合溝通平台簽署MOU。

至於縣市先導公車計畫，市府與竹縣、科管局已有初步共識，將整合既有182路公車、園區巡迴巴士，解決路線重疊及民眾搭車必須轉乘公車才能進入園區的困擾，將班距從40分鐘縮短為20分鐘，透過中央補助將資源最大化。

此外，在校園周邊暨行車安全道路改善計畫，市府教育處與交通處也提出南寮國小、大庄國小、北門國小、香山國小、新科國中及陽光國小等6校通學步道案子，爭取交通部支持。