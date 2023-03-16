星宇航空翟健華執行長表示，身為新踏入美國市場的航空公司，非常高興能同時與洛杉磯快艇隊及洛杉磯道奇隊達成合作，此創舉不僅能拉近亞洲球迷與兩支人氣球隊的距離，也可讓球隊廣大的球迷們認識星宇航空，推廣自台北轉機前往更多亞洲大城市的飛航服務，將星宇航空機上的台灣在地優質品牌推廣至全球。

星宇航空同時宣布自6月1日起，台北-洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，台北出發航段提供快艇隊主題備品，洛杉磯出發航段則提供道奇隊主題備品。旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，於機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，皆融入道奇隊與快艇隊的LOGO及主題配色，使旅客可以在機上享受濃濃的洛杉磯球隊氛圍。除此之外，購買自台北出發來回機票的頭等艙旅客，若想感受道奇隊主場賽的熱血氛圍，星宇航空將限量贈送例行賽球票，旅客可主動向專屬客服提出想觀看的場次，即有專人協助安排預訂。

星宇航空台北-洛杉磯航線訂於4月26日開航，將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期一周五班，並將於6月份起增班為每日飛航。