03/20 周一 德國2月PPI
歐元區1月貿易收支
03/21 周二 南韓2月PPI
澳洲央行會議紀要
美國2月成屋銷售
業績報告(當地時間):Nike
03/22 周三 美國API原油庫存報告
英國2月通膨率
歐元區1月經常帳
MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率
EIA原油庫存報告
03/23 周四 聯準會利率決議/FOMC經濟與利率預測/記者會
英國央行利率決議
美國請領失業給付報告
美國Q4經常帳
堪薩斯聯準銀行製造業指數/合指數
03/24 周五 Judo Bank澳洲3月製造業/服務業/綜合PMI初值
日本2月通膨率
Jibun Bank日本3月製造業/服務業/綜合PMI初值
S&P Global歐元區3月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國2月耐久財訂單
S&P Global美國3月製造業/服務業/綜合PMI初值
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