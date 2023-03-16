03/20 周一 德國2月PPI

歐元區1月貿易收支

03/21 周二 南韓2月PPI

澳洲央行會議紀要

美國2月成屋銷售

業績報告(當地時間):Nike

03/22 周三 美國API原油庫存報告

英國2月通膨率

歐元區1月經常帳

MBA美國抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率

EIA原油庫存報告

03/23 周四 聯準會利率決議/FOMC經濟與利率預測/記者會

英國央行利率決議

美國請領失業給付報告

美國Q4經常帳

堪薩斯聯準銀行製造業指數/合指數

03/24 周五 Judo Bank澳洲3月製造業/服務業/綜合PMI初值

日本2月通膨率

Jibun Bank日本3月製造業/服務業/綜合PMI初值

S&P Global歐元區3月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國2月耐久財訂單

S&P Global美國3月製造業/服務業/綜合PMI初值

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