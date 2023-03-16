50歲大陸女星李冰冰出道多年榮獲許多大獎肯定，昔日與徐靜蕾、周迅、趙薇、章子怡、范冰冰並稱「四旦雙冰」，更前往演員最高殿堂好萊塢拍戲，躍升國際巨星；日前她以雙丸子頭造型現身品牌活動，而當時在場網友便曬出原相機下李冰冰的真實狀態。

李冰冰日前出席品牌活動以平口白色襯衫內搭肉色背心，下身則穿著卡其色亮面長裙，綁著雙丸子頭亮相，從官方釋出的形象照中可見她白皙皮膚氣色紅潤，且歲月似乎沒有在她臉上留下痕跡，手裡拿著一朵鮮花，面對鏡頭露出淺淺的微笑，整體造型少女感十足。

李冰冰整體造型少女感十足。(圖/擷取自微博)

對此，有網友曬出原相機鏡頭下的李冰冰，雖少了官方照中的燈光及濾鏡，但可看出差異不大，讓粉絲讚嘆「根本凍齡女神啊！」、「50歲怎麼可能這樣，說25歲我都信」、「一點都不像50歲的人」、「李冰冰真漂亮啊～完全忽略她年齡的美貌，狀態好好！」不過部分網友直言「一把年紀就不要再扮少女」甚至認為她撞臉資深女星劉曉慶。

事實上，李冰冰1994年出道，拍攝過數十部的電影與電視劇更獲獎無數，當中2000年她先以電影《過年回家》獲第十三屆新加坡國際電影節最佳女主角獎， 2009年憑《風聲》拿下金馬獎影后，之後她更進軍好萊塢演出《惡靈古堡5》、《變形金剛4、5》、《巨齒鯊》等電影。