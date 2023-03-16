高雄市旗山天后宮金虎爺二度同日被發現遭竊都被託夢逼送回。（林雅惠攝）

全台最兇虎爺二度顯靈！旗山天后宮供奉的金虎爺被發現3月15日遭竊賊偷走，沒想到虎爺顯靈，要他趕緊把它送回，這尊虎爺8年前同樣也在3月15日被發現竊走，後來嫌犯主動將它送回旗山天后宮，表示連續3天晚上都做惡夢，金虎爺追他叫他趕快送它回天后宮，讓信徒嘖嘖稱奇，為它取了個「全台最兇虎爺」的稱號。

旗山天后宮金虎爺會總幹事呂冠霖表示，昨天下午廟方人員供茶奉香時，發現金虎爺失竊，立即向旗山分局建國派出所報案；警方調閱監視器，見一名可疑光頭男子進入廟內左顧右盼，趁著四下無人時，徒手伸入擺放神像的櫥櫃內，將1尊金虎爺神像放入衣內，隨即逃離現場、急奔而去。

警方逐一過濾監視器畫面，多方查訪並比對竊嫌特徵、穿著及所使用之交通工具等，查出竊嫌是住在楠梓區的27歲李姓男子，初步調查，李嫌疑似缺錢花用，深信金虎爺神像會給他帶來財富，才會一時心生歹念竊取神像，警方訊後依竊盜罪嫌函送法辨。

呂冠霖表示，8年前同樣在3月15日廟方人員發現金虎爺遭竊，不過後來竊嫌主動將虎爺送回旗山天后宮，表示連續3天晚上做惡夢，虎爺一直追趕他，叫他趕快把它送回，斥喝他不是他的東西不要竊取，嫌犯就乖乖將虎爺送回，後來信徒得知，為這尊虎爺取了「全台最兇虎爺」的稱號。

警方迅速逮獲旗山天后宮金虎爺的竊賊，金虎爺會會長李奇峰（左二）今天下午前往旗山分局建國派出所頒發破案獎金，由所長陳正誠（左一）領收。（林雅惠攝）

呂冠霖說，這次李嫌原本想將偷竊的虎爺帶回大樓家中供奉，結果警方到竊賊家中，發現李嫌已把虎爺擺放玄關準備送回，嫌犯表示，把虎爺請回家後整天心神不寧，虎爺示意他要趕緊把它送回，正準備要帶虎爺回家時，警方就上門將嫌犯逮獲。