WBC推薦賽事 : 3/16 (四) 18:00，義大利@日本

世界棒球經典賽本週進入複賽階段，在分組賽以四連勝之姿挺進八強的日本，將在主場迎戰義大利。日本在分組賽展現王者氣勢，場均勝分高達7.5分，是目前最被看好能奪冠的隊伍。由於洛杉磯天使球團已宣布日本若進入四強，大谷翔平將不會上場投球，因此日本將推出大谷翔平面對義大利。而首度闖進經典賽八強的義大利，雖然分組賽最後一戰力退強權荷蘭脫穎而出，但此戰面對兩屆經典賽冠軍日本，要過關殺入四強機會相當渺茫。

重砲如林的日本打線在分組賽火力四射，團隊攻擊指數高達1.001，四場賽事共獲得16次保送，僅僅被三振14次，儘管新生代巨砲村上宗隆仍未找到打擊手感，但戰力深厚的日本依舊展現旺盛攻擊火力。二刀流大谷翔平不僅對中國主投4局無失分，攻擊端也貢獻良多，分組賽打出包含一發全壘打在內的三支長打，攻擊指數高達1.684，精彩的投打表現最終也獲選B組最有價值球員。

義大利在分組賽的長打率僅有0.377，A組排名倒數第二，陣中皇家隊大物新人帕斯昆丁(Vinnie Pasquantino)狀況低迷是義大利長打熄火主因，但義大利打者進壘積極、打擊串聯佳，分組賽中創造出3次大局。目前狀態最為火熱的是釀酒人2021年的選秀狀元弗里利克(Sal Frelick)，弗里利克分組賽1K未吞，貢獻4分打點，是本屆義大利隊打線靈魂人物。

日本此役先發投手大谷翔平在頂級聯盟的宰制力有目共睹，而第二輪賽事投手單場投球數放寬至80球後，大谷翔平的投球局數應能拉長至5局以上，義大利要創造出得分機會將更為艱難。日本除了擁有夢幻的先發輪值，分組賽牛棚自責分率也僅有1.48，表現不遑多讓。義大利投手方面，由於「黑暗騎士」哈維已在上週日面對荷蘭主投4局，此役不太可能只休息三天就先發出賽，筆者推測將由瓦薩洛帝(Michele Vassalotti)對戰日本，瓦薩洛帝小聯盟初期擔任先發投手表現不佳，上季轉任牛棚後脫胎換骨，在卡羅蘭納1A聯盟繳出自責分率2.48的好表現，但其罩門是控球不佳，生涯BB/9值高達4.7，面對選球細膩的日本恐陷入苦戰。此外，瓦薩洛帝上次製造對手出局的飛球比例高達45.1%，是典型的飛球型投手，而此戰比賽場地東京巨蛋是眾所皆知的打者天堂，因此筆者不看好瓦薩洛帝能壓制住日本打線。

實力強大的日本要拿下這場勝利難度不大，由於進入複賽後不再需要比較失分率，日本賽事後段若取得大幅領先可能保留投手戰力，讓義大利有得分機會，因此建議避開讓分盤。而在複賽開始後不採用「因分差過大提前結束比賽」的規定，後攻的日本將至少有8個半局的進攻機會，日本面對KBO全明星隊都能豪取13分，此戰面對投手實力較差的義大利，要大量進分應不成問題，推薦投注「單隊大小-日本大分」。