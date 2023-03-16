光田綜合醫院團隊感謝家屬宏觀奉獻的愛。(光田醫院提供)

車床師傅葉正忠生身不息善循環 無語良師守護未來式

用最後的大愛，成就台灣醫學教育及研究的進步！55歲的車床師傅葉正忠因病離世，家人化小愛為大愛促成器官捐贈及擔任大體老師。負責處理器官及大體捐贈事宜的光田醫院感謝家屬無私的決定，特由大甲院區院長鍾元強代表頒發感謝狀，並遵循家屬想法，將大體捐出給中興大學醫學院培育良醫來幫助更多人，讓生命的價值以另一種形式獲得延續。

光田醫院指出，車床師傅葉正忠因食道癌離世，其姐有感弟弟一生總在為人著想喜歡助人，結束也是另一個開始，便化小愛為大愛，促成弟弟加入器官捐贈，並擔任大體老師。

葉正忠是家中的老么，上面有3個哥哥和1個姐姐，雖是家中最小的兒子但卻非常早熟懂事，他自年輕便為家庭付出許多，孝順父母、友愛兄姐，一生為家庭犧牲奉獻、付出不求回報，忙碌於生活錯過結婚的時機，特別喜愛姐姐的女兒，總是陪她玩、逗她笑是位風趣的舅舅。

談起捐贈大體的契機，光田社工師楊雅婷回憶起，葉正忠長兄過去曾在大甲院區住院也接受過社工服務，社工曾向姐姐徵詢器官捐贈事宜，但當時並未考慮。這次在弟弟住院被宣告病情癒後不佳時，姐姐主動提及為弟弟做器官捐贈的意願，想為弟弟遺愛人間，決定讓弟弟擔任大體老師，做為醫學生教學訓練與研究之用，以精進醫療照護。

葉正忠的姐姐說，弟弟一生總在為人著想，認為身體只是靈暫住的地方，離世後靈要回到其他歸處，將身體還能使用的留在人間，擔任大體老師默默地幫助所有的「未來式」，做為善的循環。祝福弟弟日後投胎好人家，下輩子過得更好，期待能當一顆種子繼續延續這個觀念，讓更多人加入器官捐贈和與大體捐贈的行列。

光田副院長張家築表示，台灣每年都有1萬多人在等待接受器官移植，每年實際捐贈者卻不到3成，器官捐贈觀念仍有待提升，光田推動安寧療護及器官捐贈，宣導個人醫療自主權及保障自己善終的權益；特感謝葉正忠的姐姐及家屬們大愛的決定帶動善的循環。