（總統府提供）

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蔡英文總統今天接見美國眾議員訪團，期待臺灣和美國除了持續加強軍事交流，也能不斷提升經貿關係。「台美21世界貿易倡議」已經在今年1月完成第二輪談判，希望此協議成為洽簽全面雙邊貿易協定的基礎。

「美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組主席克維特訪問團」今天由美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅陪同，赴總統府拜會蔡英文總統，國安會祕書長顧立雄也在座。

蔡英文表示，眾議院撥款委員會掌管美國政府的經費運用，訪團成員對於美國國防政策及資源配置，都具有關鍵影響力。在美國國會即將啟動下一年度預算工作之際，議員們的來訪，充分展現出對臺灣安全及臺美關係的重視。

她提到，去年底，我們以強化全民國防、提升整體防衛韌性為戰略目標，提出兵力結構調整方案。將從明年開始，恢復一年期義務役，同時增強各項訓練量能。並重申，臺灣人民有捍衛主權、自我防衛的決心，有能力也願意與美國及理念相近夥伴加強合作，一起為區域和平穩定、全球民主韌性，貢獻更多心力。

蔡英文也感謝美國國會不分黨派堅定地支持臺灣。像是在2023會計年度的《國防授權法》以及《綜合撥款法》，就納入了多項強化區域安全合作以及支持臺灣的安全倡議。接下來，她期待臺灣和美國除了持續加強軍事交流，也能不斷提升經貿關係。

在貿易方面，她說，在美國國會的支持下，「台美21世界貿易倡議」已經在今年1月完成第二輪談判。希望臺灣和美國針對貿易便捷化、勞工權利以及數位貿易等領域，達到高標準的協議，希望此協議成為洽簽全面雙邊貿易協定的基礎。期待透過這次訪問，臺美關係更緊密，雙方在各領域的合作，大步向前邁進。

克維特致詞時表示，他們期待就區域安全、貿易、投資及其他雙方共同關注的領域進行討論。這次來訪是為了促進此區域和平與繁榮，並進一步加強臺美關係。