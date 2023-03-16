據了解，歐洲央行在周三已經接觸了其監管的銀行業者，詢問他們對瑞信的曝險。

貨幣市場的定價，顯示歐洲央行在周四升息50基點(2碼)的機率只有20%，遠低於此前的90%水準。

瑞士信貸股價跌到歷史新低，為1.70瑞朗；周三稍早，該行來自中東最大的股東表示，由於監管規定問題，持股比例不能超出10%，因此無法對瑞信進行注資。因而延長了金融市場上的動盪問題；上周五，美國矽谷銀行(SVB)才出現倒閉案。

貨幣市場目前預計ECB小幅的加息，傾向於謹慎的25基點。

法國興業銀行分析師Kenneth Broux說：「這種不穩定性已經引發外界質疑，即歐洲央行是否要按照原先宣布的計畫升息50基點」。

主要經濟體的快速升息，已經引起潛在壓力點的擔憂，然而有許多分析師仍認為歐洲央行會大幅升息，來抑制高通膨。

Pictet財富管理的總體經濟主管Frederik Ducrozet說，升息25基點的風險不是沒有，因為這會對市場發出糟糕的訊息。「另一方面，歐洲央行可以就支援措施和支援安排進行溝通，以確保銀行在任何時候都可以獲得充足的流動性」。

隨著市場不安情緒，歐元在周三下跌了1.8%，為2020年3月新冠疫情爆發以來最大單日跌幅。

目前市場對於歐元區利率的定價，今年將在3%見頂，低於上周預測的4%。

對利率敏感的德國2年期公債殖利率下跌52基點，來到2.42%。