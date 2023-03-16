英超豪門曼城周中在歐洲冠軍聯賽十六強第二回合痛下殺手，主場7：0大勝德甲球隊RB萊比錫，挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）獨進5球，成為史上第三位也是最年輕的歐冠單場5球紀錄者，本季為曼城出賽36場進39球，也已經改寫隊史單季進球紀錄。曼城兩回合總比分8：1輕鬆晉級八強，繼續朝隊史首次的「歐洲三冠王」之路邁進。

「歐洲三冠王」是指一支球隊在同一個賽季贏得國內聯賽、國內主要盃賽和歐洲冠軍聯賽三項錦標，史上僅有7支球隊達成「歐洲三冠王」的成就，分別是蘇超塞爾提克（1967）、荷甲阿賈克斯（1972）、荷甲恩荷芬（1988）、英超曼聯（1999）、西甲巴塞隆納（2009、2015）、義甲國際米蘭（2010）和德甲拜仁慕尼黑（2013、2020）。

曼城目前在英超排名第二，落後榜首的兵工廠5分，由於兩隊還有一次交手機會，曼城有機會將差距進一步縮小，挑戰隊史第一次英格蘭頂級聯賽三連霸仍有可為。

本周末輪到足總盃八強登場，曼城主場迎戰英冠球隊班來(3/19 01:45)，對本季在主場各項賽事取得19勝1和1敗的「藍月亮」來說，阿提哈德球場堪稱是客隊墳場，儘管班來在英冠高居榜首，下季重返英超機會極高，但兩隊的實力明顯有落差，對戰紀錄方面曼城更是一面倒的10連勝，進34球只失1球，曼城挺進4強的呼聲高唱入雲，推薦玩法：讓分曼城(-1)勝、大小(2.5球)大。

本屆足總盃八強有4支非英超球隊晉級，唯一的英超內戰，是3/20 00:30由「紅魔」曼聯主場對壘「佃農」富勒姆，曼聯在贏得聯賽盃冠軍後，一度還保有「四冠王」希望，但最近兩輪英超1和1敗，包括作客0：7慘敗給利物浦，主場被「聖徒」南安普敦0：0逼和，目前落後兵工廠已多達16分，雖然少賽一場，但爭取足總盃和歐足聯歐洲聯賽兩項錦標，才是比較務實的目標。富勒姆本季重返英超表現不錯，暫以39分排名第8，與布萊頓積分相同，落後第6名的利物浦也只有3分，角逐一張下賽季的歐洲賽事入場券並非夢想。

富勒姆最近在聯賽吞下2連敗，近3輪聯賽不勝，似乎遇到了小低潮，不過足總盃冠軍也是可以直接取得參加歐洲聯賽的資格，已經休兵一周的富勒姆，雖然作客不利但絕不會輕言退怯。曼聯方面，周中仍有作客對皇家貝提斯的歐洲聯賽16強第二回合，主力球員的體能狀況將是一大考驗，加上中場大將卡塞米羅（Casemiro）對南安普敦之戰直接領到紅牌罰下，接下來要停賽4場；另外，阿根廷年輕前鋒加納喬（Alejandro Garnacho）被對手鏟傷退場，最新消息是他的傷勢比預期嚴重，估計在足總盃出賽的機會不大。綜合以上因素，曼聯在主場也不容樂觀，推薦玩法：讓分富勒姆(+1)勝、大小(2.5球)小。