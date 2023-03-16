奇美醫學中心關懷偏鄉學童，推廣兒童心臟篩檢專案。(曹婷婷攝)

奇美醫學中心前往三慈國小、佳興國小為159名學童做心臟檢查。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

11歲小謝體重65公斤、BMI為30也高於標準值，一運動就喘，以為只是太胖，直到奇美醫學中心執行偏鄉兒童心臟病關懷專案，揪出他居然心臟異常，經心臟超音波檢查罹患先天卵圓孔未關閉、青少年高血壓及代謝症候群，目前持續治療中。

奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇說，兒童心臟疾病初期症狀並不明顯，一旦錯失黃金治療期，將導致心臟病變，終身遺憾。依據國民健康署2016年至2019年國民營養健康狀況變遷調查顯示，7至15歲學童曾被醫師診斷有心臟病比例為1.2％，相當於7000多位孩童有心臟問題。

他說，心臟病篩檢在兒童健檢項目並不普及，且偏鄉兒童心臟相關專科醫療更明顯不足，因此有許多有心臟問題的孩子無法被及時檢測出來，而先天性心臟病的盛行率約千分之13，傳導障礙約為千分之7.5，並不在少數，若能及早介入治療，可避免嚴重後果發生。

鑒於偏鄉童心臟專科醫療明顯不足，許多有心臟問題的孩子無法被及時檢測，奇美醫學中心啟動偏鄉兒童心臟病關懷專案。此次前往三慈國小、佳興國小為159名學童檢查，發現6人心臟異常，多屬輕微如先天卵圓孔未關閉、二尖瓣輕微脫垂等。他說，若將潛在心臟病童協助就醫，可避免孩童出現心臟衰竭甚至猝死，期能借鏡推廣更多醫療院所加入行列，守護學童心臟健康。

奇美醫學中心指出，台南市兒科醫師總數293人，平均每位醫師服務兒童人數高達943人，大台南幅員遼闊，偏鄉學童能享用的醫療資源相對少，根據過去心臟病篩檢結果顯示，先天性心臟病盛行率千分之3.63至4.44，心電圖異常為千分之7.1至12.85，更有研究指出，92％心電圖異常是在學童心臟病篩檢時才知道的，可知心臟病篩檢重要性。