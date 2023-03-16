綜合日本放送協會（NHK）、朝日電視台、TBS電視台、富士新聞網及日本電視台等日媒報導，尹錫悅與夫人今天上午已搭機抵達東京羽田機場展開訪日行程。

日本政府內閣官房長官松野博一在記者會表示，韓國是因應國際社會各項課題應該合作的重要鄰國，有鑑於當前戰略環境，「包括安保層面在內，希望致力強化日韓與日美韓戰略合作，及合作實現自由且開放的印度太平洋」。

松野說，期待基於雙方領袖坦率往來及邦交正常化以來的友好合作關係，讓日韓關係進一步發展。

韓國總統上次訪日，是文在寅2019年為參加20國集團（G20）大阪峰會，由於日韓關係惡化，當時不僅未舉行日韓領袖會談，只跟時任日本首相的安倍晉三在開幕時「尷尬握手8秒鐘」，連私下互動都沒有就結束訪日行程。

排除日韓領袖為參加國際會議往訪情況，上次專程訪問可回溯到約12年前的2011年12月，時任韓國總統的李明博訪問日本。

● 韓國總統時隔4年再訪日

今天是時隔約4年再度有韓國總統到訪，因此日方罕見地將在兩間餐廳分別舉行晚宴與「二次會」（續攤）款待尹錫悅。

日方認為在維安方面沒有問題，希望岸田與尹錫悅在較少人數參加的續攤「搏感情」，也對外展現日韓關係的改善。

正式晚宴將在壽喜燒店用餐，之後再前往東京銀座的「煉瓦亭」續攤，一同享用讓尹錫悅相當懷念的蛋包飯。尹錫悅過去曾造訪過煉瓦亭，非常喜歡店內招牌料理蛋包飯。

日本政府相關人士說，日韓有著相似文化，一般會先在正式餐廳用餐，然後續攤到熟悉的店家敞開心胸聊天。

在此之前，日韓領袖會談預計今天傍晚在首相官邸舉行。日本政府相關人士透露，岸田將在會談時請尹錫悅確實履行韓國方面所提出的「前徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）解決方案。

至於因日韓關係惡化中斷的「安全保障對話」，岸田與尹錫悅也將確認時隔約5年後重啟的方針，並就北韓屢屢挑釁進行因應。

雖然兩人會談後將舉行聯合記者會，但韓國方面表示因為事前協調時間不夠，這次將不會發表共同宣言。

● 尹錫悅到訪 身分非「國賓」

日本政府迎接外國領袖層級人士來訪，總共分為「國賓」、「公賓」、「正式實務訪問賓客」及「實務訪問賓客」等4種。

「國賓」受到的款待程度最高，除被定位為日皇的「客人」，也會在皇居舉行歡迎活動及宮中晚宴等。日本政府為歡迎「國賓」約需花費2500萬日圓（約新台幣570萬元）經費，所以每年預算額度約在兩人左右。

尹錫悅這次訪日是「實務訪問賓客」，雖然在分類上屬於第4級，但不意味所受待遇就會較差。美國前總統歐巴馬當年就是以「實務訪問賓客」身分訪日。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1120316