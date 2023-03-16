為改善河川污染、清淨鄉村空氣品質，同時落實畜牧糞尿循環經濟回收氮肥政策，環保署與農委會共同推動畜牧糞尿資源化利用策略，將沼液沼渣還肥於田，今年編列40萬元擬針對20公頃澆灌較少的地方，祭出水稻收益10％的推廣獎勵，鼓勵農民參與示範澆灌。

環保署2022年以試辦契作方式邀請農民使用沼液沼渣施灌紅豆作物，成效良好，2023年還要再擴大推廣到彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等6個畜牧場較多的縣市。

環保署水保處處長顏旭明說明，今年祭出收益10％的推廣獎勵，鼓勵農民參與示範澆灌。各地環保局與農業處備有各種作物的種植手冊，並可提供輔導，更會協助媒合農地與畜牧業者，供應沼液沼渣的運送費用則由中央提供補助。

顏旭明表示，今年將著重加強推廣運用二期稻作，從先前試驗成果來看，水稻使用沼液沼渣不僅得到病蟲害少、稻穀飽滿、稻體強壯等益處，過往較受質疑的重金屬含量問題，也在持續進行土壤監測中獲得把關，也有效減少畜牧廢水排入水體改善河川水質，減少農藥和化肥使用的作物也更顧及消費者食安，對農民而言，更有減少化肥使用、產量增加、與得到獎勵等好處。

環保署舉例，若參與示範澆灌計畫的農民，不僅作物產量平均增量3成左右，再加上環保署給予收益10％的獎勵，等於收入約可增加4成。

畜牧糞尿水處理朝向淨零碳排與資源循環，已經是必要的趨勢及方向，顏旭明說明，水污法已修法設定畜牧廢水再利用的目標，2023年2000頭以上大場的5％再利用率目前已全數達標，下一波考驗是20至1999頭的中小場在2025年達成再利用率5％、2000頭以上大場在2027年達成再利用率10％，則有賴畜牧業者與農政及環保單位共同攜手合作加入落實資源化，提升水體品質。