新竹市長高虹安與新竹縣長楊文科16日簽署「新竹縣市整合溝通平台」合作備忘錄，宣示縣市未來將針對6項交通議題及2項環保議題密切合作，共同邁向更好的城市願景。高虹安說，再談合併升格，前應先合作交流，才能創造人民福祉，楊文科則表示，合作是兩縣市的必經之路，至於合併就交由廣大鄉親決定。

高虹安說，大新竹合併升格議題雖然隨時間淡去，但合併前仍有許多問題需要被解決，目前縣市皆以民眾的最大福祉為優先考量，並對啟動合作交流有高度共識，因此成立溝通平台，針對民生議題進行合作交流。

楊文科則表示，新竹縣市整合溝通平台正式簽署MOU，絕對是新竹縣市103萬鄉親的一大福音，也是合作的新里程碑，他提到自己拼了5年，高虹安上任100天就完成，楊文科也強調，合作是兩縣市的必經之路，至於合併就交由廣大鄉親決定。

新竹縣市整合溝通平台優先研商民眾關切的園區交通、垃圾清運議題，經過新竹縣市團隊幕僚會議、幕僚長會議等研商機制，針對6項交通、2項環保，共8項議題取得合作共識。

在交通議題方面，包括合作推動經國橋智慧交控與道路改善計畫、共同建設台1線替代道路等。市府工務處表示，針對台一線替代道路（118線-台68線）新闢工程，總工程經費約1.4億，主要路段在新竹縣，銜接路段落於新竹市。由新竹縣主政施工，縣市依長度比例分擔費分，市府今年已編列420萬元，餘款已規畫於後續年度編列，將依實際執行進度依序補足。

此外，縣市政府更聯合向中央提案爭取3項計畫，包含「跨頭前溪橋替代道路」案，目前已納入擴大新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）整體規劃土地用途變更中，正由內政部進行審議程序，縣市將共同向行政院爭取認列為重大建設計畫，盡速辦理道路定線、徵收開闢等。

為紓解壅塞車流，將向交通部提案爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」，透過國道一號3處交流道（竹科、新竹、竹北交流道）協控與平面道路時制重整，預估2年經費約1.1億元。

另，為鼓勵民眾使用大眾交通運輸，舒緩車輛壅塞及節能減碳，將以新竹縣市為核心區域，爭取桃竹竹苗生活圈優惠通勤月票，減輕民眾使用大眾運輸工具的負擔。

而在環保議題方面，規畫整合新竹縣市空氣品質及河川水質監測資料，由新竹市政府建置網站平台，將數據資料透明公開化，供民眾即時查詢。

為兼顧市民權益，將以互惠方式協助處理新竹縣家戶垃圾，將每日垃圾處理量由原來的120公噸恢復到150公噸，並協助收受新竹縣轄內一般事業廢棄物，新竹縣則協助媒合1萬公噸的焚化再生粒料去化，發揮互惠合作，達到縣市雙贏。