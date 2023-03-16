縣長張麗善（左五）感謝300-D1區總監施松吉（左三）向獅子會國際基金會LCIF申請，以及虎女獅子會長邱淑香（左四）及虎女獅姊共同捐贈。（周麗蘭攝）

雲林家扶服務近1000戶家庭，約5成家庭住在偏鄉，16年車齡的物資車2年前除役後，家扶經費拮据無力購買，到處借用貨車因應。國際獅子會300-D1區得知，除申請基金協助，並向獅友募款共87萬元購置1輛廂型車，16日在縣府廣場前隆重捐車。

疫情衝擊以來，愛心公益團體募款很困難，雲林家扶中心分送海線物資的廂型車故障1、2年來只能到處商借善心人士的3.5噸貨車，十分不便。

也是雲林家扶副主委的國際獅子會300-D1區總監施松吉，得知雲林家扶亟需1輛物資運送專車，便向獅子會國際基金會LCIF申請基金，不足部分由虎女獅子會捐款補足。

獅子會請雲林家扶先評估車種，從120萬元到80幾萬元都有，雙方討論決定採購8人座的廂型車，車價約87萬元。

雲林家扶今（16日）在縣府廣場前隆重舉行捐車典禮，感謝獅友雪中送炭，該輛物資車將在台西希望教室服役，在台西鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉、元長鄉、褒忠鄉奔馳。

縣長張麗善表示，感謝300-D1區總監施松吉向獅子會國際基金會LCIF申請及信託理事江達隆的協助，秘書長程英綢發起募款，並與虎女獅子會長邱淑香及虎女獅子會獅姊共同捐贈，讓社工們能快速載送物資至雲林縣各鄉鎮。

雲林家扶目前每年最大資金支持者是夜市慈愛會，每年9月開學前捐贈100萬元助學金；其次是獅子會，國際獅子會這1年來捐雲林家扶50輛腳踏車以及今日的物資車。