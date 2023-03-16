高雄市三民區鼎力路一處早市今（16）發生一名邱姓魚販不滿遭同居女友提分手，竟當街拿魚刀追逐對方，女友在路中倒下後遭邱男朝身上猛刺數十刀，當場血流如注、失去意識，送醫不治，驚悚行兇過程全被監視器拍下；邱男之後被幾名男子壓制在地，警方將依照殺人罪偵辦。

記者爆料網曝光事發畫面，只見身穿紅衣的女子跑到馬路上倒在路中，邱男追上前就拿魚刀朝女子猛刺，男子一邊抓住女子的頭部將刀往對方身體刺，一連狂刺十幾刀，女子雖不斷出腳反抗，最後仍倒在地上失去意識，一旁3名路人見狀趕緊上前制止，最後共4人合力把男子壓制。

邱姓魚販因不滿遭同居女友提分手，竟當街拿魚刀追逐對方，女友在路中倒下遭邱男猛刺數十刀，當場失去意識、送醫不治。（翻攝自記者爆料網）

邱姓魚販因不滿遭同居女友提分手，竟當街拿魚刀追逐對方，女友在路中倒下遭邱男猛刺數十刀，當場失去意識、送醫不治。（翻攝照片）

事件發生在高雄市上午9時7分許，一名女子在路上遭持水果刀男子追逐並猛砍數刀，警消獲報三民區鼎力路有人受刀傷性命垂危，趕到現場時，發現現場血跡流滿地，現場有一名女子倒臥在血泊當中，已無呼吸心跳，立刻將女子送往醫院急救後仍不治。

驚悚行兇畫面曝光，一度有傳聞邱男是為了金錢糾紛痛下殺手，警方調查後澄清兩人並無金錢問題，凶殺案單純是感情糾紛，因商討分手事宜引發憾事，目前邱男已被逮捕，全案依照殺人罪偵辦中。