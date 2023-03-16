韓國政府原定為配合商界要求，把勞工每周工作時數上限由52小時，大幅增加至69小時。針對年輕民眾強烈反彈，韓國總統辦公室宣傳首席秘書金恩慧14日就日前政府公布的工作制調整方案表示，將更加細緻地聆聽勞動弱勢群體的心聲，之後再確定每周最長工時的走向。

據韓聯社報導，金恩慧引述尹錫悅的說法稱，勞動市場政策的核心在於保護MZ世代勞動者、未加入工會的勞動者、中小企業勞動者等勞動市場弱勢群體的權益。勞動時間彈性政策由勞資雙方自主協商，可從之前以周為單位放寬至以月、季度、半年、一年為單位，但關於每周工時上限的政策則需聽取勞動弱勢群體的意見後再做決定。

韓國雇傭勞動部日前制定《勞動法》修正案，將勞動者每周工作時間上限從52小時提升至69小時，並就此徵求公眾意見。此舉引發以MZ世代為主的勞動者強烈反對。尹錫悅此言可能暗示維持靈活運作每周52小時工作制的大方向，將大幅修改上限69小時的規定。尹錫悅前一天向幕僚作出指示稱，在方案徵求群眾意見期間應聽取勞動者的各種意見，尤其是MZ世代的看法，研討補充完善方案。

值得注意的是，經濟合作與發展組織（OECD）的數據顯示，韓國民眾2021年的平均工作時間為1915小時，比OECD平均多199小時。與德國工人相比，更大幅多出566小時。