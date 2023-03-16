桃園警方強勢掃蕩黑幫，11日起執行專案動用警力1140名，臨檢428處，約制轄內黑幫春酒已經取消2場。共送辦刑案242件、248人，其中還破獲毒咖啡包裝場，起出咖啡包244包。

桃園市警局表示，配合警政署規畫「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，自3月11日起針對轄內黑道幫派據點及酒店、KTV、電子遊藝場及網咖等經常活動處所及治安顧慮場所，同步實施專案臨檢勤務，本次專案共動用警力1140名，執行臨檢處所共計428處，警方強力執行掃蕩。

此外約制轄內黑道幫派春酒活動已取消2場，包含竹聯幫忠堂原訂26日將舉辦600人餐會、天道盟太陽聯盟春酒300桌都已經取消。

警方也說，截至3月14日止，查獲殺人案1件1人、強盜案1件1人、人口販運1件1人、妨害自由2件2人、毒品案36件42人、詐欺案45件45人、傷害案6件6人、通緝犯18人等各類刑案共計242件248人。

此外楊梅警方查獲毒品咖啡包分裝場所，拘捕陳嫌，查扣毒品咖啡包244包1412.7公克、愷他命32包39.7公克、包裝袋2批、封口機1台、電子磅秤3台、橘子果汁粉2包、哈密瓜果汁粉1包等贓證物。另外中壢分局逮捕車手並查扣48萬台幣，桃園分局也查獲竹聯幫成員涉嫌妨害自由，龜山分局查獲竹聯幫雷堂成員傷害通緝案。