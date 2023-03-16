全國美術比賽特優作品巡迴展在苗栗縣苗北藝文中心展出2周，許多學校老師帶著學生前來觀賞。（謝明俊攝）

全國美術比賽特優作品巡迴展在苗栗縣苗北藝文中心展出2周，許多學校老師帶著學生前來觀賞。（謝明俊攝）

全國美術比賽特優作品巡迴展在苗栗縣苗北藝文中心展出，包括國小學生優秀作品。（謝明俊攝）

全國美術比賽特優作品巡迴展在苗栗縣苗北藝文中心展出2周。（謝明俊攝）

全國美術比賽特優作品巡迴展在苗栗縣苗北藝文中心展出2周，頭份興華高中熱舞社同學替開幕暖場。（謝明俊攝）

全國美術比賽特優作品巡迴展在苗栗縣苗北藝文中心展出2周，包括台灣藝術教育館官員等替開幕背板著色。（謝明俊攝）

全國美術比賽特優作品巡迴展在苗栗縣苗北藝文中心展出2周。（謝明俊攝）

台灣藝術教育館每年都會從全國各級學校徵選特優美術作品，並在全國5個地區舉辦巡迴展，供學生及民眾欣賞，今年的特優作品從初選5萬多件中，逐層徵選出最後107件特優作品，並首度安排在苗栗縣苗北藝文中心展出，展期2周，歡迎縣民踴躍前來觀賞這難得的美學盛事。

由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦的全國學生美術比賽，比賽項目包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類，2022學年度全國各縣市送件參賽作品高達5萬多件，初賽優勝作品總計8823件，最後共有107件特優作品自決賽中脫穎而出，獲獎比例僅約1％。

這次各類特優作品題材多取自生活經驗與新聞時事，包含環保、疫情、戰爭、性別平權與少子化等議題，媒材使用及創作形式豐富多元。

從1950年代開始舉辦的全國學生美術比賽，不僅提供莘莘學子發揮專長及肯定自我的機會，同時也建構一處觀摩、學習、欣賞他人作品的藝術平臺。這次展覽的各類特優作品都是一時之選。其中，苗栗縣榮獲漫畫類大專非美術系組特優作品，是育達科技大學學生邱冠廷的「口罩可以脫了嗎？」，以貓咪為角色營造進食的起承轉合，在疫情時刻就連端上來的主食「魚」，都要戴上口罩，幽默的呈現令人會心一笑。

苗栗縣長鍾東錦表示，藝術是滋養心靈的重要養分，生命靈魂因它而豐美。欣賞美術作品能豐美生活內涵，也能讓觀賞者沉浸於美的氛圍中而感受美的悸動，更能提供心靈發酵的學習場域。為達成藝術共融、文化平權的時代使命，讓美感教育的種子能夠在苗栗學子心底發芽、成長與茁壯，縣府積極引介各界資源，盼能逐步厚植縣內藝術教育，這次，特別感謝國立臺灣藝術教育館，提供此一美的盛宴，讓苗栗學子以及社區民眾，能夠以輕鬆自然的方式接觸藝術，接受美的薰陶，希望藉由這次的美「栗」開箱，能夠讓縣民在美的發現與感受中，激盪出藝術的美麗波瀾。