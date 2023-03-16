林道遠以歌唱比賽《超級星光大道》出道，除了扎實的歌唱功力，也在戲劇圈累積不少作品，他近日在年代《樂活so much》，分享經營副業海鮮燒烤店的心得，他為了確保海鮮品質，每日親自試菜，連患有痛風也照吃不誤，此外他也不忌口的一天一雞排，導致「吃」出一身毛病，還被醫生警告有猝死的可能。

林道遠自認「吃貨」，對美食毫無招架之力，他愛吃海鮮也因此決定開海鮮燒烤餐廳。基於對食材的講究，他開店前都會親自把關新鮮度，就連被診斷出患有痛風，還是堅持親自試菜，好幾次都是先吞痛風藥，再盡責地試吃。拓店後，林道遠仍親力親為，不僅試吃各式海陸炸物，還會搭配碳酸飲料解膩，林道遠回想當時除了大啖海鮮外，至少「一天一雞排」，加上店務繁忙抽不出時間運動，身材不斷往橫向發展，健康更是每況愈下。

某一次，他趁休假時開車載老婆回娘家，結果一路上瘋狂打嗑睡、口乾舌燥、身體感覺異常疲憊，灌完家庭號的水還是很口渴，讓他決定到醫院檢查，醫生一看報告當場警告他：「你真的很有可能突然猝死！」檢查發現林道遠的三酸甘油脂1063，比正常數字超標七倍；血糖也落在300多，甚至還有高血脂。

節目現場營養師聽到健檢數字後更是驚呼：「這個要直接抓住院了」，林道遠羞愧地說，當下真的嚇到，想到才剛出生的女兒，認為自己一定要顧好健康，痛定思痛進行飲食管控，順利在4個月內鏟肉20公斤。更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台周一至周五下午4點《樂活so much》。