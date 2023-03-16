台旅會上海辦事分處主任為林洋廣，但官網上顯示仍為蘇宇宏。（台旅會官網截圖）

具有官方身份的台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）駐北京和駐上海辦事處，兩地辦事處新任主管李嘉斌、林洋廣已分別到任7個月、1年2個月，但官網卻遲未更新，仍掛著上一任的舊名單。多位大陸組團社負責人納悶，官網上寫的洪東濤和蘇宇宏早就已經返台，大陸業者到底要和誰聯絡？同時也質疑台旅會及其上級單位交通部觀光局，想要爭取陸客赴台只是喊喊口號而已，實際上對大陸市場根本不上心。

據了解，台旅會北京辦事處主任李嘉斌2022年8月到任，台旅會上海辦事分處主任林洋廣2022年1月到任，上任時間都已經超過半年甚至一年，但台旅會官網上的資料仍舊沒有兩人的姓名，寫的仍是上一任官員的名字。

疫後兩岸拚經濟復甦，不僅交通部長王國材喊出今年要爭取百萬陸客赴台旅遊，陸委會也隨後回應大陸國台辦擴增16個直航航點計畫，提出10（定期航線）＋13（包機航班）方案，讓兩岸觀光業者嗅到春暖花開的氣息。近日在一場大陸組團社業者的餐敘上，引發大家熱烈討論。

不過，有不少大陸業者感到疑惑，為何台旅會的官網上，駐北京和駐上海的主管名字仍舊是上一任的官員？「現在兩岸觀光旅遊開放在望，不少大陸遊客也期待報名旅行團赴台遊，大陸組團社已開始預作準備，但是台旅會要找誰對接？台旅會官網超過半年甚至一年沒更新，是否代表台灣的觀光局根本沒把大陸市場當一回事？」

還有大陸組團社業者反應，具官方背景的台旅會和貿協三月初才剛舉辦過「真的很台味兒」，找了不少大陸自媒體、網紅協助宣傳，台旅會北京辦事處主任李嘉斌當時在接受媒體訪問時也樂觀表示，「可望年內會開放大陸團」，看似台灣方面也在積極重新找回大陸旅客，但是官網上的官員還是掛著前主任洪東濤的大名，「令人感到十分錯亂，台灣方面想重新找回大陸旅客，到底是真心話還是隨口一說而已？」

此外，台旅會是財團法人，董事名單裡長期掛著財團法人台灣觀光協會會長葉菊蘭和中華民國觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田。大陸組團社負責人質疑，葉菊蘭這麼深綠的政治人物，2017年受訪時曾經說過：「做為堅定的獨立主張者，我不要拿台胞證到中國」，根本就是在挑釁大陸，「讓這樣的人長期擔任台旅會董事，蔡政府是真心想爭取陸客嗎？」

而蕭景田是國民黨前中常委，去年九合一大選期間，涉嫌拿現金給里長候選人替新科議員林杏兒買票，被控違反《公職人員選舉罷免》法，士林地檢署上月底偵結起訴。大陸組團社負責人質疑，「雖然法院尚未判決，但是讓一個官司纏身的人擔任台旅會董事，難道不會傷害台旅會的形象嗎？」