國內疫情持續穩定且處於低點，3月20日起新冠確診輕症免通報隔離正式上路，中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，新制上路後，民眾自行快篩陽性，如出現重症警示症狀，或屬於65歲以上長者、孕產婦、具慢性病史等具重症風險因子對象，請儘速就醫，以利醫師評估開立公費口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡風險。

由於下周一免隔離新制就要上路，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝提醒，若上述高風險對象出現症狀，且快篩又是陽性，務必要就醫，請醫療院所醫師開立口服抗病毒藥物。另外，他更強調，新制上路後，已經沒有強制隔離，但仍建議確診者在家休息，若是一定要外出，要全程配戴口罩。

自主健康管理指引。(指揮中心提供)

發言人羅一鈞也強調，即使新制上路，醫生只要針對檢驗陽性結果，包括家用快篩、醫用快篩或是PCR陽性，且是65歲以上或是具有重症風險因子，就可以開立公費的口服抗病毒藥物。

若想要服用中醫的清冠一號，則由中醫師針對檢驗陽性結果，包括家用快篩、醫用快篩或是PCR陽性，且符合重症風險因子或中醫急迫病勢的民眾，針對持續都會提供公費。

公費口服抗病毒藥物及清冠一號開立方式概述。(指揮中心提供)

指揮中心說明，雖然多數COVID-19感染者均為輕症或無症狀個案，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列警示症狀，包括：喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請立即撥打119、或請同住親友接送或自行步行、開車前往就醫。

COVID-19輕症患者就醫建議。(指揮中心提供)

指揮中心特別提醒，65歲以上、孕婦、產婦(產後六週內)、具慢性病(氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等)或具影響免疫功能疾病之民眾，為感染COVID-19後可能導致併發症之高風險對象，於快篩陽性請儘速就醫，以利及早診治並開立口服抗病毒藥物。

指揮中心指出，「公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物」之領用亦自3月20日起同步調整，如為前述檢驗陽性之併發症高風險民眾，儘速就醫後，經醫師診察評估為發病5日內且符合「新型冠狀病毒SARS-CoV-2感染臨床處置指引」之重症風險因子之藥物適用條件者，可由診療醫師開立COVID-19口服抗病毒藥物處方，至全國約2700餘家口服抗病毒藥物合約機構領用藥物治療。醫事機構於開立或調劑COVID-19口服抗病毒藥物可自主上傳IC卡藥物作業，以掌握藥品使用流向。

指揮中心進一步表示，由於兒童染疫後重症機會低於成年人，且兒童較不擅於表達自身感受，如家中兒童快篩陽性後，發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續或活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，請家長儘速帶往就醫；若出現抽蓄、肌躍型抽蓄、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷核病皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，請立即送醫治療。

指揮中心呼籲，3月20日起輕症免隔離新制上路後，請篩檢陽性之輕症或無症狀民眾配合「自主健康管理指引」，有症狀時在家中休息，避免不必要外出，並請注意自身健康狀況，依照前述建議適時就醫，以獲得妥適醫療照護。自主健康管理期間請勿從事群聚型的活動，外出時請全程佩戴口罩，保護自身及他人安全，邁向疫後新生活。