桃園中壢交流道車道重新配置盼改善交通壅塞問題。(桃園市交通局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢交流道每到上下班尖峰時段周邊壅塞情況嚴重，市府交通局為讓車流更順暢，重新調整民族路二段車道配置，除了優化東往西向北入及南入交流道車道，增加彩色指引標線，另外設置機車專用道，除讓用路人更容易遵循外，也降低過往機車與進匝道汽車交織造成危險，期盼改善塞車問題。

交通局指出，民族路二段連接中壢、平鎮市區及中壢交流道，不只上下班尖峰時段，平日進出匝道車流交通量也非常大，又因為該處交流道是通往五楊高架唯一路徑，要進雙北市的車輛皆會利用此匝道進入國道1號，導致尖峰時段車流回堵到民族路二段沿線各路口，用路人及當地民眾頗有怨言。

交通局說，為改善當地交通問題，去年先將雙向左轉保護綠燈改成綠燈早開（遲閉）方式外，最內側車道也改為不拘限左轉專用車道，讓車流更具紓解彈性，經過數個月觀察，認為紓解效果仍然有限，進一步透過車道重新配置，提前在正光街開始以彩色指引標線進行車輛分流，讓要進入國道車輛提前靠外側行駛，並在中間車道增加機車專用道，提供機車用路人通行，以降低汽機車交織危險。

交通局長張新福表示，民族路二段（西往東向）也有北入匝道回堵問題，尖峰時間常回堵至長安路口，交通局多次與交通部高速公路局檢討是否可增加1車道進入匝道，但是因為該匝道進入主線交織距離過短，增加車道仍會從主線回堵至平面車道，且現況兩側還有五楊高架墩柱阻隔，拓寬可行性低。長期仍需待國道1號中豐交流道完工後，將能有效分流多數往來雙北車輛轉移，進而紓解民族交流道長期壅塞問題。