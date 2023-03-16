新竹縣寶山鄉鄰近新竹科學園區，加上台積電進駐，預期未來將有超越寶山鄉現有人口進駐，寶山鄉農會看準在地發展性，砸下1億購買美式別墅社區共250坪店面，預計在5年內供銷部新據點將正式營業，農會總幹事陳信良指出，未來考慮與便利商店合作，增加商品物流彈性。

隨著台積電擴建計畫1、2期進駐寶山，龐大就業機會預估將帶來新移民潮，讓寶山鄉人口倍增。陳信良指出，目前寶山鄉有10個村，未來新移入人口將有機會再增5個村。看準寶山鄉整體發展，寶山鄉農會超前部屬，投資1億購買250坪店面含車位，未來除開設新的供銷站據點，信用部也將移往新址。

陳信良表示，寶山鄉南端已有大型造鎮案，周邊民生需求逐步開發，也因此寶山鄉農會對新社區有新的願景與規畫，預計在5年左右可以正式營運，在直銷站進駐後，最大目標還是多銷售農產品，包括營業時間也會配合在地民眾作息，安排家戶配送，甚至與便利商店合作，提供相關物流服務。

16日當天寶山鄉農會與建築業者簽約，正式宣告將進駐社區。陳信良也表示，選址位於商店街轉角處，過去直銷站業績年年不俗，至少6000萬業績，盼新的直銷站能夠替寶山鄉農會再賺6000萬。

新竹縣長楊文科也到場見證，並表示，新竹縣這幾年蓬勃發展，許多北漂、南漂民眾都落戶新竹縣，新竹縣是個適合工作、求學的好地方，楊文科也大讚寶山鄉農會眼光獨到，也希望未來能夠提供優質農產品予社區。