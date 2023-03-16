宜蘭縣特有宗教慶典節日「三月初三呷拜拜」活動，受疫情影響睽違3年，今年強勢回歸，羅東鎮公所除與鎮內宮廟舉辦熱鬧廟會遶境，還邀請各大知名餐廳辦桌，讓年輕人體驗「呷拜拜」的文化，28日上午8時開放訂桌；今年首次與環保局合作響應環保，贈送6000雙的不銹鋼環保筷供用餐者使用，以永續生態。

羅東鎮公所今年首次與環保局合作響應環保，贈送6000雙的不銹鋼環保筷供用餐者使用，以永續生態。（吳佩蓉攝）

三月初三帝爺生迎熱鬧呷拜拜活動分2日進行，4月15日於鎮公所及中山公園周圍舉辦呷拜拜活動，有天香、年年小館、金門餐廳、味芳餐廳、津宴日式海鮮屋及羅東晶園會館，6家鎮內知名餐廳共襄盛舉；每桌定價3500元，由公所補助每桌500元，民眾可以優惠價3000元購得蘭陽特色佳餚，晚上還有知名歌手演唱。

4月22日下午1時起，則由羅東奠安宮與各寺廟陣頭在鎮內進行大神尪遶境活動。（吳佩蓉攝）

4月22日下午1時起，則由羅東奠安宮與各寺廟陣頭在鎮內進行大神尪遶境活動。而公所財政課將於3月28日上午8時開放300桌供民眾現場訂桌，每人每次最多訂桌限額為3桌，須當場繳費，訂完為止；訂購時間為上午8時至中午12時、下午1時至5時。

呷拜拜活動預計於廣庭停車場、中興路、民生路、中山公園等場地辦桌，當日公告路段範圍內所有路邊機車位、廣庭停車場、公所前停車場及立體停車場配合管制時間禁止車輛停放，管制時間為14日上午8時至15日凌晨12時止，請民眾依交管人員或交通錐與警示燈疏導方向進行，以維護交通順暢讓活動順利進行。

4月15日於羅東鎮公所及中山公園周圍舉辦呷拜拜活動，有天香、年年小館、金門餐廳及羅東晶園會館，6家鎮內知名餐廳共襄盛舉。（吳佩蓉攝）

環保局代理局長林金龍表示，鎮公所今年特地與環保局結合，不僅要讓大家吃平安，積極推動環保低碳綠生活，在此次「呷拜拜」不使用一次性餐具，包含筷子、碗、醬油碟等，連過去塑膠桌巾也更換為可重複使用的；遂環保局這次贊助6000雙有標示「呷拜拜做環保，神明攏歐樂」的不銹鋼筷讓用餐者使用並可帶回家做紀念。