日本知名女星宮澤理惠曾在1991年時推出全裸寫真集《Santa Fe》，在日本狂賣155萬本讓她因此爆紅，轟動一時，當時的媒體還將她封為「最美裸體」，至今仍是不少人心目中的女神。而即將在下個月迎接50歲生日的她，16日也剛好是她與丈夫森田剛結婚5週年，兩人感情依舊甜蜜，日本媒體還在今日公開兩人在婚前親吻彼此的親密照片，羨煞旁人。

根據日本媒體《女性自身》的報導，下個月即將滿50歲的宮澤理惠近日正為了舞台劇《安娜·卡列尼娜》積極排練，此舞台劇原定在2020年登場，卻因受到疫情影響而拖延至今，但粉絲們仍相當期待她的演出。另一方面，宮澤理惠的丈夫森田剛，近期也正在也出深夜劇《Informa》，精湛的演技廣受好評，夫妻倆可說是家庭、事業都順利，但兩人對於家庭生活都十分低調。

森田剛與宮澤理惠對家庭生活都很低調。（圖／中時資料照片）

而他們即使工作相當忙碌，仍不忘結婚紀念日，今年已結婚5年的他們，曾在2月公開一段3分鐘的影片，命名為《first time》，罕見曝光兩人私下甜蜜的生活，在片中除了可以看到宮澤理惠島依偎在老公肩上外，兩人還一同吃泡麵、喝飲料，也能看到宮澤理惠為森田剛拍攝的照片，兩人在片中滿是微笑相當恩愛。而今（16）日日本媒體《女性自身》還加碼公開兩人在2017年還在交往時，單獨在高爾夫練習室當眾親吻的照片，當時森田剛從後方環抱住宮澤理惠，手把手的教她打高爾夫球，兩人眼中滿是粉紅泡泡；2018年3月結婚後，也曾大方地在街上牽手逛街，絲毫不在乎外人眼光，也讓粉絲們羨慕不已。

另外，過去曾是傑尼斯成員的森田剛，在離開公司後便與宮澤理惠一同創立事務所「MOSS」，他甚至將自己的名字改成「宮澤剛」，無論是工作上還是私底下都與妻子黏在一起，可見他對宮澤理惠有多愛護。