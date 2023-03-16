中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，國內現有的輝瑞BNT疫苗未解凍效期，已核准由原廠製造日起12個月展延至18個月，其中成人劑型未解凍效期展延至今(2023)年9月21日，另兒童劑型及幼兒劑型展延至今年10月31日。因此自即日起恢復或持續提供接種。

指揮中心社區防疫組長莊人祥表示，原本在2月6日時針對BNT單價疫苗做一些限制，主要是當時3個類型的疫苗都會在今年3、4月屆效；不過這段期間我們加緊提供BNT疫苗展延的數據資料給食藥署，最近食藥署已經通過BNT得展延申請，未解凍效期可展延至18個月，因此先前指揮中心公布的限制（例如2月底之後不能打BNT等等），目前都已經解除。

莊人祥提醒，滿6個月到5歲幼兒、6到11歲幼童，基礎劑需接種同一廠牌；12歲到17歲青少年，基礎劑須以同製程疫苗接種，例如第一劑打BNT，第二劑可打BNT或莫德納皆可；成人基礎者則無任何限制，可接種不同廠牌或製程的疫苗。

指揮中心呼籲，防疫措施逐漸鬆綁，接種COVID-19疫苗可減少感染，並降低重症及死亡風險，請民眾儘速完成接種，提升保護力，解封更安心。民眾可透過疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區，查詢該專區中的「COVID-19疫苗接種院所」( https://gov.tw/DNg )，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。