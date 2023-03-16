運彩玩法種類多元，許多喜歡直接猜勝負『全場不讓分』的朋友們，其實還有『第一節不讓分』以及『上半場不讓分』的類似玩法可以做選擇，『全場不讓分』與球隊戰績、絕對實力有直接相關，相較之下『第一節不讓分』以及『上半場不讓分』就與整體球隊的戰力高低有些許出入。『全場不讓分』更看重球隊陣容深度、教練團的調度、球員的體力以及王牌球星在關鍵時刻的把握度；『第一節不讓分』以及『上半場不讓分』更考驗著先發球員的熱身快慢和短時間的投籃手感，比『全場不讓分』玩法多了幾分運氣的成份，因此喜歡高賠的朋友們可以鎖定『第一節不讓分』以及『上半場不讓分』兩項玩法！

下表整理出美國職籃開季至今(3/14)各隊在第一節以及上半場平均與對手的勝分差(場均第一節/上半場的得分-失分)，首先來看到第一節勝分差，目前戰績排名第14的明尼蘇達灰狼第一節平均可以贏對手1.5分、戰績排名第23的芝加哥公牛平均可以贏對手1.2分、排名第22的華盛頓巫師平均也可以贏對手1.1分，喜歡投注高賠選項的朋友們，千萬不要錯過特別會打第一節的灰狼、公牛以及巫師這三支隊伍！

NBA球隊第一節與上半場勝分差

再來看到各隊上半場的表現，紐約尼克雖然戰績排名第8，但他上半場平均可以贏對手3.2分僅次於波士頓塞爾提克以及曼斐斯灰熊，是全聯盟第3會打上半場的球隊。多倫多暴龍、紐奧良鵜鶘、芝加哥公牛以及波特蘭拓荒者4隊的戰績排名都在聯盟19名之後，但是他們場均上半場的勝分差都比對手來的高！值得一提的是目前聯盟龍頭、勝率唯一超過7成的密爾瓦基公鹿場均上半場只能贏對手2.2分並不突出，另外一支有機會衝擊冠軍的強隊洛杉磯快艇其上半場居然場均輸給對手2分，絕對值得各位玩家關注。