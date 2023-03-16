國民黨15日通過的「中央選戰策略會報」10人名單，包含一些讓人質疑的人選，讓新北市長侯友宜在臉書喊「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」，事後國民黨主席朱立倫稱已與侯通過電話，並說他的立場與侯一致。因此事宣布辭去國民黨文傳會副主委一職的台北市議員鍾沛君，稍早再度於臉書發聲，說「事態比我原本預想的更離奇！」

鍾沛君今（16）日在臉書表示，昨晚她發表辭去國民黨文傳會副主委的聲明後，所有相關報導她都有閱讀，對於黨中央呼籲團結，下架民進黨是最重要目標的說法，她認為這代表黨中央不理睬也不理解造成的反彈，「只能情緒勒索人民，難道你不想下架民進黨？」

此外，台南市議會前議長李全教回應賄選爭議，稱是政治迫害、被栽贓，鍾沛君則坦言看到時讓她愣住，質疑「以當時已經窮盡審級，判刑定讞的賄選案，全教兄宣稱有冤，黨中央要幫忙背書，這是栽贓？」

鍾沛君強調，李全教說現在是黨中央需要他，「報告朱主席，可不可以也公開向社會大眾說明，本黨有什麼需要，非李全教不可？」