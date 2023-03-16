苗栗縣長鍾東錦（左四）一行人與當地教育團隊交流。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為拓展國際視野、培養世界觀及打造跨文化創造力，苗栗縣長鍾東錦率領教育處長葉芯慧、文觀局長林彥甫，以及20位各級學校校長，15日拜會新加坡教育部，雙方展開教育交流與合作，並深入了解當地教育的最新發展。

縣府教育處指出，這次造訪新加坡特別規畫並安排拜會新加坡教育部、參觀當地特色學校以及走讀國家圖書館。在拜會過程中，藉由新加坡教育部介紹現今教育政策、教學模式、教師培訓等多個方面，了解新加坡教育的現狀和發展。

會中，苗栗縣也由僑育國小校長李雯琪代表分享推動雙語教育的創新模式進行交流，藉此相互探討教育改革的實踐經驗和教學策略，拓展不同的國際視野。

教育處表示，校長做為教育領航者，自應具備綜觀全局適度援引資源的視野，讓課程與教學不侷限於校園空間，學習各類場域經營模式，嘗試多場域互動的課程與教學發展，提供更多教學的可能性。

在疫後改革新時代，掌握有關世界各地的疫後教育策略，並思考如何啟發每一個學生的學習動機，讓他們成為終身學習者，更是教育的首要任務。

縣長鍾東錦表示，新加坡多元教學策略的應用及雙語環境的營造，皆有可以借鏡之處，期望回苗後能於前瞻穩健的教育政策推動進程中，激發教師專業與熱情，幫助學生累積成功學習經驗，培育國家未來人才，以迎接全球多元化、數位化、國際化趨勢的教育新時代。

未來，相信在教育現場的校長卓越領導下，將持續引導學生多角化的學習展能，掌握教育趨勢的精神與重點，讓苗栗縣教育在學生的成長中也都找到改變的動力。