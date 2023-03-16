韓國國防部16日表示，韓日兩國2018年12月發生的艦機矛盾雖與二戰日本強徵勞工索賠問題無關，但考慮到今後韓日互信關係的恢復，將為其尋求合理解決方案。

日方此前稱韓國海軍「廣開土大王」號驅逐艦於2018年12月20日在韓國東海搜索遇難的朝鮮漁船時，對抵近艦艇飛行的日本海上自衛隊P1巡邏機以火控雷達照射，並公布了巡邏機拍攝的影像佐證。韓方則反駁稱不曾以雷達照射日機，是日機低空飛行威脅韓艦。

儘管韓國外交部本月6日公布日本二戰強徵勞工賠償解法後，韓日關係出現回暖跡象，但韓軍仍然堅持「艦機矛盾」與此無關。

另外，就《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）復常問題，韓國防部重申，這將是隨出口限貿解除等韓日關係改善而消除的問題。韓國防部發言人全河奎就此表示，期待在解決韓日兩國間懸而未決的問題和恢復雙邊互信的過程中，自然解決相關問題。

日本於2019年7月宣布限制對韓出口三種關鍵半導體材料，報復韓國法院就強徵勞工案做出的賠償判決。韓國則於同年8月通過外交公函，正式函告日方終止軍情協定，此後又宣布中止該函告的效力，導致該協定的法律地位連續5年處於不穩定狀態。