櫻花鉤吻鮭的成長歷程圖。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處雇工以人力背負櫻花鉤吻鮭的魚苗入山放流。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處從1995年起在櫻花鉤吻鮭族群繁殖生長的七家灣溪及合歡溪，全力復育櫻花鉤吻鮭，從當年的2百多尾，逐年增加，去年最新監測數量高達1萬5，374尾，創下歷史新高，並且成功擴散到羅葉尾溪、有勝溪、南湖溪與畢祿溪等河域，顯示鮭魚族群已能夠在野外健康成長與自我繁衍。

根據雪管處去年對櫻花鉤吻鮭野外族群數量研究監測，監測到的野外族群總計約有1萬5374尾，創下歷史新高，除在鮭魚族群主要分布範圍的七家灣溪流域及合歡溪流域有穩定族群外，其他溪流如羅葉尾溪、有勝溪、南湖溪與畢祿溪等皆有觀察到其活動的跡象。

雪管處表示，有國寶魚之稱的櫻花鉤吻鮭族群已成功地拓展至大甲溪上游各支流，生長棲地範圍達到1980年代大甲溪上游分布的8成。從1995年開始復育，野外紀錄僅2百多尾，經過多年努力，復育數量已達60倍之多。

雪管處指出，推動保育櫻花鉤吻鮭30年，在就地保育及移地保育兩大策略下，在去年已逐步達成「復原大甲溪上游曾經存在的歷史溪流族群」第3階段目標。當時在保育初期，規劃以七家灣溪作為原始棲息地，並拆除5座攔沙壩、徵收8.1公頃菜地規劃植樹造林，促成雪管處園區內的武陵農場，從農業轉型成遊憩觀光，此外，積極推動復育具體工作，包含建立完整生活養殖技術、退壩還水於河、放流養殖擴展棲息空間、封溪護魚、成立保護國寶魚巡守隊、保育技術國際接軌及研發專利復育等技術。

雪管處表示，櫻花鉤吻鮭生長過程可分為卵、發眼卵、仔鮭、稚鮭、幼鮭、亞成鮭、成鮭七個階段。今年10月預計要到中央尖溪進行鮭魚放流計畫，考量放流點地處深山秘水溪源，至少要徒步行走約15公里，運送時間將長達2天1夜，為克服魚類長途運輸不易存活的困難，首度採取運輸魚發眼卵，至現地埋設方式來進行放流，突破既有復育技術，也將為國內復育技術開啟新篇章。

雪管處說，未來將以「山、川、海」作為環境教育主軸，研擬國寶魚深度體驗課程與開放櫻花鉤吻鮭種源庫，讓民眾可以參與人工復育及放流過程，另於核心區外的棲息地，推動浮潛調查工作，要讓更多人親近及認識這珍貴又迷人的生物，並將尊重生命及守護生物多樣性的觀念能永續傳承。