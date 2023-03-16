台灣導演黃綺琳跟練建宏分別以《人魚紀》和《莎莉》在不同單元獲獎。（海鵬影業提供）

2023第21屆香港亞洲電影投資會於15日晚間舉行頒獎典禮，台北市電影委員會選出「台北市電影委員會大獎」雙得主，分別為台灣導演林育賢《狂飆》及新加坡動畫導演陳威強《皮夫》，在典禮上由台北市電影委員會副主任委員暨總監饒紫娟現場頒發獎項及現金港幣3萬元獎金。

《狂飆》企劃案為劇情長片作品，林育賢善長用明快影像節奏呈現對社會細膩觀察，這次內容取材自真實事件而改編成電影，敘述一群「浮浪兒」在人生的旅途狂飆故事。該案與《無間道3》監製何麗嫦及黃江豐共同攜手合作，林育賢表示正密切與韓國洽談演員卡司及動作技術指導，同時引進外國影視公司資金注入，目標希望以台灣觀眾為主並同時跨足亞洲市場。

新加坡導演陳威強《皮夫》企劃案為首部動畫長片作品，用魔幻寫實方式講述1名男子因社會價值觀，為他的伴侶隱藏真實自己，必須穿上女性皮囊的故事，陳威強過去曾以動畫短片《王國》入選柏林影展短片競賽單元，其它作品也曾獲選安錫動畫影展、薩格勒布世界動畫電影節等肯定。《皮夫》監製是曾以《爸媽不在家》獲得金馬獎最佳劇情片的導演陳哲藝，他表示目前已確認德國和法國會參與本案製作，並積極邀請好萊塢級演員擔任配音。

曾以首部電影《金都》獲金馬獎最佳新導演提名的黃綺琳，在投資會頒獎典禮上，以改編台灣知名小說的同名企劃新案《人魚紀》，一舉奪得「ARRI大獎」。《人魚紀》改編自台灣女作家李維菁榮獲台北文學獎最高榮譽的同名作品，描述1名女子在國標舞池中尋找舞伴的愛情故事。

黃綺琳雙喜臨門，香港首度發佈她的第二部電影《填詞撚》的演員陣容。該片由香港知名獨立製片黃鐦監製，演員則包括氣質女星鍾雪瑩、「潮人教父」葛民輝和香港知名YouTube頻道小薯茄的麗英、吳冰等人，而曾提名金馬獎影帝的香港演員朱栢康、金馬新演員獎的台灣演員邱志宇和香港女導演曾翠珊，也都有客串演出這部電影。

今年香港亞洲電影投資會上，台灣電影企畫案表現優異，包括新導演練建宏正在後製中的《莎莉》，也一口氣拿下「製作中項目大獎」、「White Light後期製作大獎」以及「HAF邁進坎城計劃獎」3項大獎。最大贏家是由關錦鵬擔任監製、香港年輕電影人祝紫嫣導演的電影《但願人長久》，總共囊括5項大獎。