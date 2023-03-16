為推廣「匹克球」運動，金大將於3月24-26日舉辦匹克球金門丙級教練講習會，歡迎參加。(圖／金大運休系提供)

「匹克球」是一種有趣、容易上手又老少合宜的新潮運動。(圖／金大運休系提供)

國立金門大學為推廣新興的「匹克球」運動，結合金門縣政府特別邀請中華民國匹克球協會來金辦理講習活動，預定於3月24-26日假金門大學舉辦匹克球金門丙級教練講習會，歡迎地區有興趣夥伴共襄盛舉，詳洽金大運動與休閒學系-何梓寧，電話0975-649-507。

金大運休系指出，「匹克球」運動 (pickleball)是結合了羽球、網球與桌球特色的一種球拍型運動。匹克球球場如同羽球球場的規格大小，球網約為網球網的高度，使用宛如加大的乒乓球板子，球體則是比網球稍大而帶有多個孔洞的中空塑膠球，打法近似網球的對戰方式，可落地擊球或直接在空中截擊。經過全球數百萬人的體驗與嘗試已立下好口碑，是一種有趣、容易上手又老少合宜的新潮運動。

運休系教授董燊表示，匹克球這項有趣的運動，在近十幾年來在美國以迅雷不及掩耳之勢快速擴展開來，並獲得其他國家的關注與熱烈回響，其進展的速度超乎想像。目前，匹克球運動已有國際匹克球總會 (International Federation of Pickleball IFP)、國際匹克球教練協會 (International Pickleball Teaching Professional Association IPTPA) 等組織致力於促進國際比賽，訂定官方的比賽規則辦法，並為挑選運動員提供全球行為準則。

據了解，國際匹克球總會目前已有美國、加拿大、西班牙、法國、印度等國加入，中華民國匹克球協會亦為會員國之一。IFP的目標是向所有國家推廣匹克球運動，以利他們可以將這項運動作為他們的國家體育運動項目之一，並最終獲得國際奧委會 (IOC) 的官方認可，以期順利將匹克球推廣成為奧林匹克運動比賽項目之一。

董燊說，中華民國匹克球協會正積極而快速的推動匹克球運動，針對中、小學、大專院校、地方社區、樂齡族群與一般家庭都有緊鑼密鼓的體驗活動，近兩年來已有上千人參加過該協會所舉辦的課程。

董燊強調，中華民國匹克球協會與他國的匹克球組織也都有緊密聯繫與互訪交流活動，希望能培養更多優秀的種子教練與裁判人才，藉著教學與舉辦匹克球相關活動、賽事，全面提升匹克球的運動環境品質與運動人口，也期待並努力促成匹克球能在最短時間內成為國內最受歡迎的全民運動之一。