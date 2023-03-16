移民署苗栗縣服務站15日赴苗栗縣竹南鎮，走訪東南亞新住民經營的餐飲店，宣導「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」，邀請店家一起擔任宣導種子，鼓勵在台逾期人士把握專案機會，早日返鄉與家人團聚。

來自印尼的新住民鄭尤莉在博愛街上經營一家知名的咖啡簡餐店，在鄭尤莉得知移民署推行自行到案專案採取免收容、低罰鍰、不管制三大措施時，忍不住驚呼Bagus sekali!(印尼語，太棒了!)。

鄭尤莉表示她非常樂意分享這好消息，不僅能幫助同鄉減輕經濟重擔，更重要的是未來也能不受管制再回來臺灣，遇有機會她會鼓勵他們主動投案儘快回國。同樣在竹南鎮經營越南小吃店的老闆娘阿玉則表示，她知道許多逾期移工可能害怕被查獲收容，每天過著提心吊膽的日子，現在可以利用專案期間勇敢投案了。

苗栗縣服務站站主任張金順表示，未來將走訪轄內各新住民團體、外來人口聚集處等地，發放多國語言宣導傳單，期能串連在地網絡及新住民力量，廣宣專案訊息。同時也呼籲逾期外來人口把握至6月30日止的專案期間主動自行到案，進一步資訊歡迎撥打多國語言免付費諮詢專線0800-024-881。