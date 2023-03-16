桃園市平鎮高中3金1銀1銅成為全中運跆拳道隊打高中組首日最大贏家。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

全國中等學校運動會跆拳道隊打高中組賽事15日在新竹縣體育館正式登場，首日即有6個量級賽事，戰況激烈，其中桃園市平鎮高中拿下3金1銀1銅，成最大贏家，而來自雲林縣的義峰高中一舉拿下6面銅牌，4強戰中一度4個場次都有義峰小將身影，也是場上焦點。

平鎮國中在前一日獲5面獎牌，平鎮高中也不讓學弟妹專美於前，以沉穩紮實的風格應賽。在金牌戰中，3面金牌均以2局勝出，其中高男組跆拳道對打58公斤級的潘奎安表現出色，國中時就曾拿下全中運金牌，高中最後一年，同樣以金牌為全中運畫下句點。平鎮高中選手范羽喬、林凌禛同獲金牌，劉侑芸、關宇婷分別拿下銀牌、銅牌。

平鎮高中教練陳維新表示，獎牌對選手來說是很大的肯定，但他認為賽事內容仍有檢討空間，部分動作需要重新打底，他也期許選手在未來的跆拳道生涯的訓練上更有動力。陳維新也說，平鎮高中與基層教練、學校也多有配合，訓練紮實，桃園市的跆拳道委員會在桃園市政府協助下亦會在大賽前舉辦集訓，讓各校的跆拳道選手們互相砥礪，有傳承、交流的意義。

來自雲林縣的義峰高中不僅場邊加油聲引人注目，選手們在賽場上奮力、積極的進攻，直到結束聲響起都不放棄的精神，以及在4強戰中，4場次同時有義峰的選手上場，都令人印象深刻。義峰小將李祈恩、陳祐甄、林語渲、宋祐禎、范露丹、全若綺都獲銅牌，其中林語渲、宋祐禎均為高女組跆拳道對打49公斤級選手。

義峰高中教練朱建安坦言，為了比賽準備已久，1年前選手都立下打入金牌戰的目標，儘管義峰小將身材不具優勢，甚至比其他選手矮了半個頭、一個頭，但平日練習再辛苦，孩子們都主動積極、毫無怨言，他也以選手為榮。朱建安說，選手們來自不同縣市，家境不甚出色，他也為學生們打造了一個有如家的空間，團隊氣氛團結、熱情，也有賴學校及董事會對跆拳道的大力支持，讓選手們充滿力量。

此外，屏東縣大同高中選手蔣秉峰、黃思嬅也各獲1面銀牌，以及桃園市北科附工周郭宜珍、黃婕瑜均獲銅牌，表現同樣亮眼。跆拳道對打賽事16、17日持續在新竹縣體育館登場，為了慎重起見，賽事期間每天均有電信警察在場，新竹縣長楊文科也歡迎大眾前往欣賞觀摩，為選手打氣加油。

獲獎選手名單：

高男組跆拳道對打54公斤級：金牌臺中市西苑高中葉宗達、銀牌屏東縣大同高中蔣秉峰、銅牌新北市永平高中魏宏璋、雲林縣義峰高中李祈恩

高男組跆拳道對打58公斤級：金牌桃園市平鎮高中潘奎安、銀牌臺中市中港高中鍾力航、銅牌高雄市楠梓高中陳昭翰、臺南市曾文農工邱常誌

高女組跆拳道對打46公斤級：金牌桃園市平鎮高中范羽喬、銀牌屏東縣大同高中黃思嬅、銅牌桃園市北科附工周郭宜珍、雲林縣義峰高中陳祐甄

高女組跆拳道對打49公斤級：金牌新北市清水高中沈佳蓁、銀牌桃園市平鎮高中劉侑芸、銅牌雲林縣義峰高中林語渲、雲林縣義峰高中宋祐禎

高女組跆拳道對打53公斤級：金牌桃園市平鎮高中林凌禛、銀牌新北市三民高中江宜珊、銅牌雲林縣義峰高中范露丹、桃園市平鎮高中關宇婷

高女組跆拳道對打57公斤級：金牌臺中市大里高中張雅晴、銀牌臺北市萬芳高中姚沛妤、銅牌雲林縣義峰高中全若綺、桃園市北科附工黃婕瑜