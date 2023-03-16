英國暖男電音組合HONNE暌違4年再來台，不只把台灣選為亞洲巡演第一站，也因歌迷反應熱烈，更開例為台灣粉絲加場演出，但仍不少歌迷哀嚎沒搶到票，16日宣布兩個場次都再釋出票券，只為了要讓更多歌迷能進場聽歌，展現暖男風範，與歌迷相約5月5日、6日在Zepp New Taipei見。

HONNE由James Hatcher和Andy Clutterbuck組成，兩人在2020年1月從倫敦搬到洛杉磯，並開始籌備新專輯，正開始創作第一首主打歌〈What Would You Do？〉，闡述「世界末日來臨時，你會做什麼？」的心境，未料發布歌曲幾周後，全球卻因新冠肺炎，真實的經歷了停擺的一段時期，兩人也在疫情期間受到了不插電音樂和經典歌曲的啟發，音樂創作也從此產生新的風貌。

原訂於2020年發行歌曲〈What Would You Do？〉不僅成為HONNE第3張專輯名稱，也是貫穿整張專輯的核心意義，以輕快流暢的曲風掩蓋了世界末日的哀傷，歌詞道出面對末日來臨的最好方式並非哭泣，而是在為時已晚前，大聲告白和擁抱你所愛的人，讓這世代的歌迷產生共鳴，產生巨大回響，讓HONNE也再次重新展開世界巡演。購票請洽寬宏售票。