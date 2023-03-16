苗栗縣消防局要替吉祥物徵名。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局吉祥物苗栗消防貓出爐，為了讓吉祥物有個響亮好記的名子，消防局特別舉辦上網公開票選，替吉祥物取名，包括消防局同仁及一般民眾，都可自由上網票選，從19個名子中選出，消防局並將抽出5名幸運兒贈送頸枕，歡迎縣民踴躍提供意見。

消防局經過設計選出代表消防局的吉祥物苗栗消防貓，為了讓吉祥物命名具意義、相關性、輕鬆記憶、創意及有消防文化背景，提高識別度、吸引民眾的注意且與其他吉祥物區別並融合消防文化背景，消防局特別以徵選方式替吉祥物取名。

消防局為了替吉祥物命名，先由消防局向全體同仁徵名，一共徵得19個名子，包括，Q火喵、添消喵、苗力喵、山城遊俠．火里安、援栗貓、護栗貓、好神貓、吉利貓、平安喵你、救將喵、好貍佳在、炮峨貓、愛客貓、喵客力、狸福嵐、苗瞄喵、瞄栗福貓、吉栗喵俠、鳳擂祥喵等。每個名字都有根源故事。

原本消防局徵名活動僅限於內部全體員工，有人提議擴大參與，讓一般民眾也可以參加票選後，消防局匡夢麟決定以網路票選方式辦理，民眾只要上網勾選喜歡的吉祥物名字，並留下電子信箱，就有機會替消防局選出吉祥物名字，並獲得消防局贈送的頸枕，歡迎民眾踴躍參與。