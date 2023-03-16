一名50歲男子有高血壓病史，入睡前突然感到胸部劇痛、頸部撕裂痛感，且疼痛往下延伸到腹部等處，緊急送醫確診為致死率極高的主動脈剝離，若未及處理，48小時內死亡率高達50%。醫師表示，9成患者都因高血壓引起，據推估台灣約有529萬人有高血壓，因此民眾須謹慎控制自身血壓。

衛福部南投醫院院長洪弘昌表示，主動脈剝離是因血液衝破血管內膜後，流竄到血管外層與內膜中間形成一個假腔，使得全身血液供應不足，導致器官缺氧壞死，是致死率極高的疾病，若未及處理，48小時內死亡率達50%，死亡率是以每小時約1%的速率急遽增加。

他表示，主動脈剝離9成都是因高血壓導致，因高血壓的併發症在腦部容易造成腦血管破裂、腦出血，在心臟部位易引發心肌梗塞；對主動脈而言，最大的危險就是導致主動脈剝離。

根據國健署2017～2020年調查，18歲以上國人的高血壓盛行率達26.8%，推估約有529萬人罹患高血壓。洪弘昌表示，由於主動脈剝離均為突然發生，不易發現前兆，民眾平常應注意生活作息、規律運動等，尤其高血壓患者須每日量血壓，定期回診並服藥，以保持血管的彈性、穩定血壓，一旦身體不適，就須盡速就醫。