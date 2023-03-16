縣長徐榛蔚與花蓮新住民暢談生活點滴。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

吳海衛來自大陸，分享與孩子間的料理記憶。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣府社會處訪談6位新住民，離鄉背井到花蓮的生活故事，寫成《每一個生命，都是一道獨特滋味》一書，今天新書發表會，書中人物都現身說法，並在新書中分享道地家鄉口味，縣長徐榛蔚也鼓勵新住民姐妹們不畏艱難，在生活中做自己的英雄，並透過這本書激勵困境中的人。

6位來自不同國家的女性，透過新書瞭解她們在花蓮的生活，並各自拿出擅長的家鄉料理；黎盈希的黃色煎餅（越南）、胡氏碧園的越南雞肉粥、張美麗的羅望子蔬菜湯（印尼）、陸艷華的薑蛋湯和蒜蓉蒸排骨（大陸）、宋佳妮的魚米粉（柬埔寨）、吳海衛的獅子頭（大陸）等，這些因應臺灣生活而變化的多元好滋味不僅撫慰自己的思鄉，並能照顧台灣的家人與朋友。

來台21年的黎盈希說，「黃色煎餅」和「紅燒雞肉」是父親的傳承，也記憶的與父親的美好。胡氏碧園從媽媽學來的越南雞肉粥，是小時候家裡經濟不好但孩子生病時的養身聖品。宋佳妮從柬埔寨來台18年，想念家鄉的「臭魚」，在書中分享家鄉料理的食譜。

徐榛蔚表示，新住民姐妹來到陌生的城市，面臨不同民情風俗、語言、文化等社會環境，在過程中展現出來的，都是非常不容易的人生故事。透過新住民家庭服務中心安排，將姐妹們的生活經歷與家鄉菜餚做串聯，集結為一本有溫馨人情風土滋味的書。

移民署花蓮服務站主任胡朝仁、社會處長陳加富、台灣多元跨界行動協會陳慶元理事長、花蓮市婦女會秘書胡美慧和台灣國際家庭互助協會張宏婷專員等都到場支持。

縣府婦幼科長范家榮、新住民中心督導吳宛霖表示，正籌劃邀請姐妹們開設料理課程，3月24日前歡迎民眾至社福館三樓參觀書內的精選攝影展，3月27日至31日再移展到婦幼親創園區夢想館，參觀打卡，可優先參加料理課程。

縣府表示，「花蓮縣新住民家庭服務中心」為新住民提供多語志工關懷、通譯服務、法律諮詢、心理諮商、個案服務、家庭親子活動、多元文化及權益宣導，地址在花蓮市文苑路12號3樓，電話8246996。