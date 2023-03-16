此外，考量營運正處升級轉型、啟動新一波成長關鍵時刻，因應後續資本支出與營運資金需求，基米決議配發現金0.1元、股票0.2元。

基米總經理江俊奇表示，今年將同步展開海外布局，以台灣成功經驗，整合旗下定序與核酸合成服務正式進軍國際市場，首站將瞄準北美市場，擴大營運版圖。

基米去年因投入GMP廠建置及擴大籌組研發團隊等相關費用支出，致使本業虧損，但在實驗室設備升級與製程優化下，毛利率由2021年28％提升至2022年32％。今年伴隨新產、新單佈局，2月營收年增14.96％；前2月營收0.51億元，年增4.83％。

江俊奇指出，今年營運重心將持續建置國際級PIC/S GMP核酸與胜肽廠，包括完成認證，擴增CDMO多元產品線，朝胜肽領域發展，未來可提供新生抗原合成服務，進一步跨足癌症與細胞治療市場。

其次，基米增購新一代NovaSeq X Plus設備提高通量運算，持續導入自動化製程與LDTs認證，加速進入臨床醫學市場，擴大應用服務層面，並於通路端全面強化與策略合作夥伴關係，提升市佔率。

另外，基米將優化定序分析流程並導入雲端運算，並結盟戰略合作夥伴，鎖定新興醫療領域在品質與流程上共同建置通用型產業模組。