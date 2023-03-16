「疫苗加一」活動自3月6日起跑，10天以來共接種9.8萬人次，平均每天約2萬人次。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝認為，施打狀況並不踴躍，特別呼籲目前未打任何一劑疫苗的族群，恐暴露在高風險當中，希望這群人能盡速接種。

指揮中心自3月6日至4月30日祭出「疫苗加一」活動。據統計，3月6日至15日期間，共接種新冠疫苗9.8萬人次，平均每天約2萬人次，其中以莫德納雙價BA.5次世代疫苗占多數，共18.4萬人次。

指揮中心社區防疫組長莊人祥提醒，今年初開始，希望每人至少能接種一劑次世代疫苗。據統計，1月1日至3月15日期間，國內6歲以上接種莫德納雙價BA.5次世代疫苗，累計173.4萬人次。

王必勝坦言「施打狀況並不踴躍」，呼籲所有民眾今年一定要打1劑，現在有很多優惠措施，更重要的是替自己增加保護力。尤其下周一（20日）後自主防疫進入另一個階段，已經快要到達完全解封，在沒有防疫措施保護的情況下和人群接觸，更需要疫苗保護。

王必勝指出，最擔心的是一劑疫苗都沒有打的人，「你暴露在很高的風險當中！」希望趁現在盡快去打，至於今年還沒打過追加劑的民眾，也希望踴躍施打疫苗。