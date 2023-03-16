台中市政府警察局豐原分局翁子派出所警員蔡昆霖，日前上午10時許接獲民眾報案，稱豐原區豐勢路一段上有名老人跌坐於路旁且身上多處擦挫傷，希望警方能前往協助；警方立馬趕往將73歲患有輕微失智症的錢姓老翁，送往衛生福利部豐原醫院就醫。

7旬翁外出購物路旁跌倒受傷，警方獲報如及時雨火速前往救援。(警方提供)

警方表示，蔡員獲報迅速抵達現場，即見一名前額滲血的白髮長者坐於路旁，經了解該名錢姓老翁患有輕微失智症，獨自外出購物時不慎摔倒造成頭部及手腳受傷，無法自行起身，僅能坐於路旁休息。

7旬翁外出購物路旁跌倒受傷，警方獲報如及時雨火速前往救援。(警方提供)

蔡員主動關懷並通知消防救護人員到場協助，後續將錢翁送往衛生福利部豐原醫院，所幸錢翁身體並無大礙，蔡員不放心錢翁身體狀況，主動致電其家屬告知情形，才返回派出所繼續服勤，蔡員的熱心義舉被路過民眾拍照並張貼於「豐原好康聯盟社團」(原創正版社團)臉書粉絲專頁，深受民眾肯定。

豐原分局長劉其賢表示，為民服務是警察工作的核心之一，尤其在各種急難或緊急的關鍵時刻，警、消同仁即時出現救援，高度展現社會良善、美好的一面，更能使百姓感到安心，除了提升警察形象，安居樂業。翁子派出所警員蔡昆霖，能發揮人飢己飢、人溺己溺，主動積極救護之精神，不僅加深民眾對警方的信任，更有助於提升警察之正面形象。