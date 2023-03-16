小小喵星人藍色大眼萌樣流出，躲車底盤搭便車從台南到新北。

新北市三峽區張先生今（16）日上午開車送完小孩上學，回到社區地下停車場後，發現車底傳來細微貓叫聲，驚覺有小貓受困在他的車底盤，張先生向隆恩消防分隊求助，消防人員架起車輛，扳開底盤車殼，驚見竟有3隻可愛的奶貓窩在一起，對著人不停喵喵叫，消防人員立即救出3隻小喵星人，通報動保處帶回收容。張先生說，前兩天回台南探親，停車的地方有流浪貓出沒，懷疑小貓當時就躲進車底盤，跟著一路北上，好險沒造成「命案」。

張先生表示，上午送完小孩返回社區地下停車場停車，下車時突然聽到斷續的貓叫聲，他循著聲音找尋，發現好像是從自己的車底下傳來，他蹲低用手電筒往車底一照，發現車底殼有輕微晃動，才確認有貓咪在自已車底下。

張先生隨即到附近的隆恩消防分隊求助，消防人員先幫忙架起車輛，確認貓咪位置在右邊車底殼下，拆下車殼欲協助貓咪脫困，本以為只有1隻，沒想到掀開車殼，驚見竟有3隻幼貓正依偎在一起，見體型出生應不滿兩個月，可愛模樣令人生憐。

3隻奶貓成功獲救後，已送往動保處收容。張先生說，前幾天回台南探望雙親，車輛停放位置附近常有流浪貓出沒，擋風玻璃與車頂上都有貓的腳印，昨天下午開車北上，猜測3隻小貓跟著他返回三峽，幸好這3隻小貓都平安無事，不然他的車就成為刑案事故車。