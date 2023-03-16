副總統賴清德16日出席「2023半導體世紀對談－全球晶片戰爭與台灣的關鍵實力」。（王英豪攝）

總統府提供

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兩岸關係緊張，外媒報導，若大陸攻台，美軍將摧毀台積電防止大陸掠奪。副總統賴清德今天合體台積電創辦人張忠謀，共同出席晶片會談，數次承諾會全力保護台積電，「不僅臺灣有責任，全世界都有責任」。並承諾，政府非常堅定台積電要留在台灣繼續繁榮發展。

賴清德今天出席「2023半導體世紀對談－全球晶片戰爭與臺灣的關鍵實力」時表示，美國總統拜登曾在白宮演說中，引用「缺一個馬蹄鐵釘，將失一個王國」民謠，強調21世紀的馬蹄鐵釘就是台積電。

他說，因為晶片不僅決定未來國際政治的型態，也影響經濟、國防，對人類未來生活非常重要的人工智慧、物聯網、自駕車等產品，也都需要半導體才能成就。

賴清德強調，台積電產品行銷全世界，是世界的共同資產，成就為全球所共享。所以我們對於台積電都有責任，不僅臺灣有責任，全世界都有責任要持續共同支持台積電，要共同保護台積電，讓台積電能夠持續發展。

他說，因為台積電的存在，牽涉到世界文明的進步，台積電的存在也跟未來人類生活息息相關，甚至於我們最關心的氣候變遷的問題，要在2050年達到凈零轉型的目標，「沒有台積電是絕對達不到的」。

主談人Chris Miller教授在《晶片戰爭》一書中提到，「面對中國的武力侵略，臺灣跟台積電都陷入兩難」。他說，「我今天要特別強調，沒有」。

賴清德指出，我們非常堅定台積電要留在出生、長大、茁壯的地方－臺灣繼續繁榮發展。「這是臺灣政府對台積電的承諾，對臺灣經濟發展的承諾，也是對世界文明的承諾」，臺灣沒有兩難，台積電也不會有兩難。

他說，政府責無旁貸會持續發展經濟，改善臺灣投資環境，穩健地提供水電、土地、人力、人才，給臺灣所有企業包括台積電，讓臺灣經濟可以繁榮發展下去。

賴清德重申，臺灣也會持續保護民主。因為民主就像空氣、水、陽光一樣重要。臺灣也會不斷強化國防力量，保護臺灣的安全，以及維護印太和平穩定。印太的和平穩定，不只是臺灣的責任，世界各國也都有共同責任，特別是中國。

他也要中國清楚了解，如果對臺灣發動戰爭，受傷害的不是只有臺灣，是會對世界造成嚴重的災難，而這個災難，中國也難以承受。戰爭沒有贏家，和平符合大家的利益。從俄羅斯侵略烏克蘭，我們就可以看到，侵略者並非無往不利。

他希望世界各國特別是民主陣營，珍惜台積電的成就，重視臺灣的民主成果，「我們要共同努力根本解決中國武力犯臺的企圖，共同維護印太和平的安全，這既符合台積電利益，符合臺灣的利益，更符合全世界共同的利益」。

賴清德表示，「和平是無可取代的共同利益」。只要我們有決心，追求符合全球共同利益的和平，相信我們一定可以做得到。